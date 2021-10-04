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ربط فواتير المياه بشبكة "إيجار".. اليوم

تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين

دشنت "شركة المياه الوطنية" و"الوطنية للإسكان" - المشغل ومدير العمليات التجارية لبرنامج إيجار - اليوم، خدمة ربط عدادات المياه بعقود الإيجار الموثقة في الشبكة الإيجارية، يتم من خلالها نقل عدادات المياه إلكترونياً باسم المستفيد الفعلي من الوحدة العقارية أثناء عملية توثيق العقد.
وأوضحت "المياه الوطنية" و"الوطنية للإسكان" في بيان صحفي مشترك أن عملية الربط تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من المؤجرين والمستأجرين من خلال الوسطاء العقاريين، وتسمح بشكل اختياري بنقل خدمات المياه من المؤجر إلى المستأجر وإصدار فاتورة المياه باسمه للوحدة العقارية، وتمكينه من سدادها بشكل مباشر دون العودة إلى المالك أو الوسيط خلال فترة العقد الإيجاري، حيث يشمل نطاق الخدمة المستأجرين السعوديين في جميع مدن المملكة.
ويهدف هذا التعاون بين "شركة المياه الوطنية" و"الوطنية للإسكان" إلى تمكين المستأجرين من إدارة خدمات المياه لمساكنهم، وتنظيم
الاستهلاك، إضافة إلى التقليل من النزاعات المترتبة على الآلية السابقة في تحصيل الفواتير وسدادها عن طريق المؤجر أو الوسيط العقاري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ربط فواتير المياه بشبكة "إيجار".. اليوم
سبق

دشنت "شركة المياه الوطنية" و"الوطنية للإسكان" - المشغل ومدير العمليات التجارية لبرنامج إيجار - اليوم، خدمة ربط عدادات المياه بعقود الإيجار الموثقة في الشبكة الإيجارية، يتم من خلالها نقل عدادات المياه إلكترونياً باسم المستفيد الفعلي من الوحدة العقارية أثناء عملية توثيق العقد.
وأوضحت "المياه الوطنية" و"الوطنية للإسكان" في بيان صحفي مشترك أن عملية الربط تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من المؤجرين والمستأجرين من خلال الوسطاء العقاريين، وتسمح بشكل اختياري بنقل خدمات المياه من المؤجر إلى المستأجر وإصدار فاتورة المياه باسمه للوحدة العقارية، وتمكينه من سدادها بشكل مباشر دون العودة إلى المالك أو الوسيط خلال فترة العقد الإيجاري، حيث يشمل نطاق الخدمة المستأجرين السعوديين في جميع مدن المملكة.
ويهدف هذا التعاون بين "شركة المياه الوطنية" و"الوطنية للإسكان" إلى تمكين المستأجرين من إدارة خدمات المياه لمساكنهم، وتنظيم
الاستهلاك، إضافة إلى التقليل من النزاعات المترتبة على الآلية السابقة في تحصيل الفواتير وسدادها عن طريق المؤجر أو الوسيط العقاري.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
06:49 PM

ربط فواتير المياه بشبكة "إيجار".. اليوم

تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشنت "شركة المياه الوطنية" و"الوطنية للإسكان" - المشغل ومدير العمليات التجارية لبرنامج إيجار - اليوم، خدمة ربط عدادات المياه بعقود الإيجار الموثقة في الشبكة الإيجارية، يتم من خلالها نقل عدادات المياه إلكترونياً باسم المستفيد الفعلي من الوحدة العقارية أثناء عملية توثيق العقد.
وأوضحت "المياه الوطنية" و"الوطنية للإسكان" في بيان صحفي مشترك أن عملية الربط تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من المؤجرين والمستأجرين من خلال الوسطاء العقاريين، وتسمح بشكل اختياري بنقل خدمات المياه من المؤجر إلى المستأجر وإصدار فاتورة المياه باسمه للوحدة العقارية، وتمكينه من سدادها بشكل مباشر دون العودة إلى المالك أو الوسيط خلال فترة العقد الإيجاري، حيث يشمل نطاق الخدمة المستأجرين السعوديين في جميع مدن المملكة.
ويهدف هذا التعاون بين "شركة المياه الوطنية" و"الوطنية للإسكان" إلى تمكين المستأجرين من إدارة خدمات المياه لمساكنهم، وتنظيم
الاستهلاك، إضافة إلى التقليل من النزاعات المترتبة على الآلية السابقة في تحصيل الفواتير وسدادها عن طريق المؤجر أو الوسيط العقاري.

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