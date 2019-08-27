مسؤول بـ"طالبان": هجمات مطار كابول نتيجة وجود القوات الأجنبية

وصف التفجيرات بالعمل الإرهابي

ذكرت قناة "خبر ترك"، اليوم (الخميس) أن قياديًا في حركة طالبان الأفغانية، لم تسمه، قال: "إن الهجمات على مطار كابول جاءت نتيجة وجود القوات الأجنبية هناك"، بحسب ما نقلت "رويترز" عن القناة.



وأضاف المسؤول: "بمجرد اتضاح الوضع في مطار كابول ورحيل القوات الأجنبية، لن تقع عندنا مثل هذه الهجمات مرة أخرى".



وأدان "الاعتداءات التي وقعت في منطقة خاضعة لمسؤولية الأمريكيين"، حسب وصفه.



وشدد المسؤول على أن "استهداف المدنيين الأبرياء عمل إرهابي يدينه العالم بأكمله"، على الرغم من أن "طالبان" نفذت وتبنت تفجيرات مماثلة خلال السنوات العشرين الماضية.