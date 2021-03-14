النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد تزكيته رئيسًا لـ"الأولمبية الدولية".. "الفيصل" يقدم التهنئة لـ"باخ"

قدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية التهنئة للألماني توماس باخ بمناسبة تزكيته رئيسًا للجنة الأولمبية الدولية في ولايته الثانية.

وأشار الفيصل إلى عمق العلاقات التي تربطه بالدكتور باخ واللجنة الأولمبية الدولية، مشيدًا بما يقدمه للجنة من عمل، وهو محل تقدير جميع أعضاء اللجان الأولمبية الوطنية حول العالم، مشيرًا إلى أن باخ ساهم في تطوير القطاع الأولمبي من كافة الجوانب بدعمه لعمل اللجان الوطنية بشكل عام والسعودية بشكل خاص من خلال زيارته واجتماعه بمسؤولي الأولمبية السعودية بشكل مستمر والاطلاع على المشاريع التي تعمل عليها اللجنة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بعد تزكيته رئيسًا لـ"الأولمبية الدولية".. "الفيصل" يقدم التهنئة لـ"باخ"
سبق

قدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية التهنئة للألماني توماس باخ بمناسبة تزكيته رئيسًا للجنة الأولمبية الدولية في ولايته الثانية.

وأشار الفيصل إلى عمق العلاقات التي تربطه بالدكتور باخ واللجنة الأولمبية الدولية، مشيدًا بما يقدمه للجنة من عمل، وهو محل تقدير جميع أعضاء اللجان الأولمبية الوطنية حول العالم، مشيرًا إلى أن باخ ساهم في تطوير القطاع الأولمبي من كافة الجوانب بدعمه لعمل اللجان الوطنية بشكل عام والسعودية بشكل خاص من خلال زيارته واجتماعه بمسؤولي الأولمبية السعودية بشكل مستمر والاطلاع على المشاريع التي تعمل عليها اللجنة.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
06:18 PM

بعد تزكيته رئيسًا لـ"الأولمبية الدولية".. "الفيصل" يقدم التهنئة لـ"باخ"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,187

قدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية التهنئة للألماني توماس باخ بمناسبة تزكيته رئيسًا للجنة الأولمبية الدولية في ولايته الثانية.

وأشار الفيصل إلى عمق العلاقات التي تربطه بالدكتور باخ واللجنة الأولمبية الدولية، مشيدًا بما يقدمه للجنة من عمل، وهو محل تقدير جميع أعضاء اللجان الأولمبية الوطنية حول العالم، مشيرًا إلى أن باخ ساهم في تطوير القطاع الأولمبي من كافة الجوانب بدعمه لعمل اللجان الوطنية بشكل عام والسعودية بشكل خاص من خلال زيارته واجتماعه بمسؤولي الأولمبية السعودية بشكل مستمر والاطلاع على المشاريع التي تعمل عليها اللجنة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,059
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,226
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,015
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,387

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة