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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي 4 طائرات (مفخخة) تجاه السعودية

دعت لضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة

دانت البحرين بشدة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمحاولتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وانتهاك القانون الدولي الإنساني، بإطلاق ثلاث طائرات مسيَّرة (مفخخة) تجاه مدينة جيزان، وطائرة أخرى تجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، ومشيدة في الوقت نفسه بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير هذه الطائرات.

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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي 4 طائرات (مفخخة) تجاه السعودية
سبق

دانت البحرين بشدة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمحاولتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وانتهاك القانون الدولي الإنساني، بإطلاق ثلاث طائرات مسيَّرة (مفخخة) تجاه مدينة جيزان، وطائرة أخرى تجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، ومشيدة في الوقت نفسه بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير هذه الطائرات.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
10:26 PM
اخر تعديل
24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
02:43 AM

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي 4 طائرات (مفخخة) تجاه السعودية

دعت لضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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دانت البحرين بشدة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمحاولتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وانتهاك القانون الدولي الإنساني، بإطلاق ثلاث طائرات مسيَّرة (مفخخة) تجاه مدينة جيزان، وطائرة أخرى تجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، ومشيدة في الوقت نفسه بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير هذه الطائرات.

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