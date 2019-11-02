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شرطة القصيم: لا صحة لإيقاف مواطن لمخالفته لائحة الذوق العام

قالت إن إيقافه تم وفقًا لمقتضيات قضية أخرى

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، الرائد بدر السحيباني، أنه لا صحة لما تم تداوله في مقطع فيديو عن إيقاف مواطن لمخالفته لائحة الذوق العام، موضحًا أن العقوبات المعتمدة لمخالفات لائحة الذوق العام نصت على معاقبة المخالف بالغرامات المالية، ولم يشمل ذلك إيقافه.

وبيَّن المتحدث الإعلامي أن إيقاف المواطن المشار إليه في مقطع الفيديو تم وفقًا لمقتضيات إجراءات قضية أخرى، لا علاقة لها بما تم ذكره بمقطع الفيديو، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مَن قام بتسجيل وترويج هذا المقطع وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

شرطة القصيم الجهات الأمنية لائحة الذوق العام المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني القصيم بريدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة القصيم: لا صحة لإيقاف مواطن لمخالفته لائحة الذوق العام
سبق

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، الرائد بدر السحيباني، أنه لا صحة لما تم تداوله في مقطع فيديو عن إيقاف مواطن لمخالفته لائحة الذوق العام، موضحًا أن العقوبات المعتمدة لمخالفات لائحة الذوق العام نصت على معاقبة المخالف بالغرامات المالية، ولم يشمل ذلك إيقافه.

وبيَّن المتحدث الإعلامي أن إيقاف المواطن المشار إليه في مقطع الفيديو تم وفقًا لمقتضيات إجراءات قضية أخرى، لا علاقة لها بما تم ذكره بمقطع الفيديو، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مَن قام بتسجيل وترويج هذا المقطع وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
10:57 PM
اخر تعديل
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
02:19 AM

شرطة القصيم: لا صحة لإيقاف مواطن لمخالفته لائحة الذوق العام

قالت إن إيقافه تم وفقًا لمقتضيات قضية أخرى

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
11
7,251

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، الرائد بدر السحيباني، أنه لا صحة لما تم تداوله في مقطع فيديو عن إيقاف مواطن لمخالفته لائحة الذوق العام، موضحًا أن العقوبات المعتمدة لمخالفات لائحة الذوق العام نصت على معاقبة المخالف بالغرامات المالية، ولم يشمل ذلك إيقافه.

وبيَّن المتحدث الإعلامي أن إيقاف المواطن المشار إليه في مقطع الفيديو تم وفقًا لمقتضيات إجراءات قضية أخرى، لا علاقة لها بما تم ذكره بمقطع الفيديو، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مَن قام بتسجيل وترويج هذا المقطع وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

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