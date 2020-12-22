النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة الرياض تطيح بمواطن و3 مخالفين تاجروا بشرائح الاتصال

بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على "مواطن وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة، أحدهم من الجنسية الفلبينية واثنان من الجنسية البنجلاديشية"، تتراوح أعمارهم بين (العقدين الثالث والرابع )، وذلك لامتهانهم مخالفة أنظمة الحماية الخاصة بهيئة الاتصالات من خلال المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وقال "الكريديس": المتهمون اتخذوا من أحد المتاجر وسط مدينة الرياض غطاءً لارتكاب جرائمهم، وضبطت بحوزتهم (322) شريحة اتصال لعددٍ من الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، وجهاز قارئ البصمة وجهاز قارئ للبيانات و(15) جهاز جوال وقصاصات مطبوعة لبصمات مجهولين ومبلغ (13,907) ريالات.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الرياض تطيح بمواطن و3 مخالفين تاجروا بشرائح الاتصال
سبق

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على "مواطن وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة، أحدهم من الجنسية الفلبينية واثنان من الجنسية البنجلاديشية"، تتراوح أعمارهم بين (العقدين الثالث والرابع )، وذلك لامتهانهم مخالفة أنظمة الحماية الخاصة بهيئة الاتصالات من خلال المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وقال "الكريديس": المتهمون اتخذوا من أحد المتاجر وسط مدينة الرياض غطاءً لارتكاب جرائمهم، وضبطت بحوزتهم (322) شريحة اتصال لعددٍ من الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، وجهاز قارئ البصمة وجهاز قارئ للبيانات و(15) جهاز جوال وقصاصات مطبوعة لبصمات مجهولين ومبلغ (13,907) ريالات.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
12:24 PM

شرطة الرياض تطيح بمواطن و3 مخالفين تاجروا بشرائح الاتصال

بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
837

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على "مواطن وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة، أحدهم من الجنسية الفلبينية واثنان من الجنسية البنجلاديشية"، تتراوح أعمارهم بين (العقدين الثالث والرابع )، وذلك لامتهانهم مخالفة أنظمة الحماية الخاصة بهيئة الاتصالات من خلال المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وقال "الكريديس": المتهمون اتخذوا من أحد المتاجر وسط مدينة الرياض غطاءً لارتكاب جرائمهم، وضبطت بحوزتهم (322) شريحة اتصال لعددٍ من الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، وجهاز قارئ البصمة وجهاز قارئ للبيانات و(15) جهاز جوال وقصاصات مطبوعة لبصمات مجهولين ومبلغ (13,907) ريالات.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,765
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,668
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,816
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,228

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة