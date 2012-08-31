"إكسترا" تطلق عرض التقسيط المميز على أجهزة "سامسونج" الجديدة
يسري هذا العرض في فروع "إكسترا" فقط وعلى فترة سداد وفق خيارات
أعلنت "إكسترا" عن إطلاق عرض التقسيط المميز على أجهزة "سامسونج" الجديدة Galaxy Note20 | 20 Ultra 5G والتي تتيح للعميل الحصول على قيمة 4 أقساط مجاناً.
وحيث يمكن الآن للعميل شراء جهاز "سامسونج" الجديد بالتقسيط من أي من فروع "إكسترا" حول المملكة، والحصول على 4 أقساط مجاناً في حال كان التقسيط عبر "تسهيل" للتمويل.
ومن الجدير بالذكر أن من مميزات برنامج "تسهيل" للتقسيط أنه لا يشترط وجود كفيل أو تحويل راتب.
يسري هذا العرض في فروع "إكسترا" فقط، وعلى فترة سداد من اختيارك من الخيارات التالية:
- ٢٤ شهراً.
- ٣٠ شهراً.
- ٣٦ شهراً.
للتقديم على طلب التقسيط:
https://bit.ly/3hEPI50
للشروط والأحكام:
https://bit.ly/3gL4Cpd
إكسترا
"إكسترا" تطلق عرض التقسيط المميز على أجهزة "سامسونج" الجديدة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-08-31
أعلنت "إكسترا" عن إطلاق عرض التقسيط المميز على أجهزة "سامسونج" الجديدة Galaxy Note20 | 20 Ultra 5G والتي تتيح للعميل الحصول على قيمة 4 أقساط مجاناً.
وحيث يمكن الآن للعميل شراء جهاز "سامسونج" الجديد بالتقسيط من أي من فروع "إكسترا" حول المملكة، والحصول على 4 أقساط مجاناً في حال كان التقسيط عبر "تسهيل" للتمويل.
ومن الجدير بالذكر أن من مميزات برنامج "تسهيل" للتقسيط أنه لا يشترط وجود كفيل أو تحويل راتب.
يسري هذا العرض في فروع "إكسترا" فقط، وعلى فترة سداد من اختيارك من الخيارات التالية:
- ٢٤ شهراً.
- ٣٠ شهراً.
- ٣٦ شهراً.
للتقديم على طلب التقسيط:
https://bit.ly/3hEPI50
للشروط والأحكام:
https://bit.ly/3gL4Cpd
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
03:06 PM
"إكسترا" تطلق عرض التقسيط المميز على أجهزة "سامسونج" الجديدة
يسري هذا العرض في فروع "إكسترا" فقط وعلى فترة سداد وفق خيارات
أعلنت "إكسترا" عن إطلاق عرض التقسيط المميز على أجهزة "سامسونج" الجديدة Galaxy Note20 | 20 Ultra 5G والتي تتيح للعميل الحصول على قيمة 4 أقساط مجاناً.
وحيث يمكن الآن للعميل شراء جهاز "سامسونج" الجديد بالتقسيط من أي من فروع "إكسترا" حول المملكة، والحصول على 4 أقساط مجاناً في حال كان التقسيط عبر "تسهيل" للتمويل.
ومن الجدير بالذكر أن من مميزات برنامج "تسهيل" للتقسيط أنه لا يشترط وجود كفيل أو تحويل راتب.
يسري هذا العرض في فروع "إكسترا" فقط، وعلى فترة سداد من اختيارك من الخيارات التالية:
- ٢٤ شهراً.
- ٣٠ شهراً.
- ٣٦ شهراً.
للتقديم على طلب التقسيط:
https://bit.ly/3hEPI50
للشروط والأحكام:
https://bit.ly/3gL4Cpd