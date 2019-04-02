"السعودية" تدرج باكستان في مشروع "الطريق إلى مكة"

لتوفير أقصى قدر من التسهيلات للحجاج

بحث وفد سعودي رفيع المستوى مكون من 14 عضوًا مع نظرائه الباكستانيين الاستعدادات لإدراج باكستان ضمن مشروع "الطريق إلى مكة".

ووفقًا لوكالة الأنباء الباكستانية فإنه بموجب مشروع "الطريق إلى مكة"، سينهي الحجاج الباكستانيون جميع الإجراءت القانونية من باكستان وسيسافرون إلى السعودية كرحلة داخلية، كما أنه يوفر أقصى قدر من التسهيلات للحجاج، إلى جانب إيصال أمتعتهم مباشرة إلى مقرات سكنهم.

واطلع الوفد السعودي على استعدادات الجانب الباكستاني، واتفق الجانبان على توفير أفضل الخدمات والخالية من أي متاعب، وتدريب الحجاج على طقوس الحج وإطلاعهم على القوانين السعودية وضرورة التعاون خلال أداء الفريضة في بيئة خالية من الصعوبات.

وسيزور الوفد السعودي مطار إسلام آباد الدولي يوم غد الأربعاء؛ لمراجعة الترتيبات الخاصة بإنهاء الإجراءات القانونية لسفر الحجاج.

يشار إلى أن 184 ألف باكستاني سيحجّون هذا العام بعد رفع حصة أعداد حجاج باكستان لعام 2019.