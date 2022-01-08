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متحدث "الصحة": الخبراء يؤكدون على أهمية العودة للدراسة واستمراريتها

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن الخبراء والمختصين في المملكة يؤكدون على أهمية العودة للدراسة واستمراريتها للطلاب والطالبات؛ كونها مهمة لصحتهم.

وأضاف في حديثه لبرنامج mbc في أسبوع اليوم السبت: "التعليم أمر مهم، ونحن سعداء جداً بعودة أبنائنا وبناتنا للتعليم، وعادوا ببرامج يقوم بها زملاؤنا في التعليم إلى جانب مع وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة وغيرها من الجهات المساندة، وبفضل تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية في المدارس شهدنا عودة آمنة وناجحة وفيها صحة لأبنائنا وبناتنا".

وأوضح أن الخبراء والمختصين في المملكة يؤكدون على أهمية هذه العودة، واستمراريتها، وهي مهمة لصحتهم، وهذا ما أكد عليه الخبراء في العالم، والممارسات التي نتابعها باستمرار لكافة الفصول الدراسية والمستويات التعليمية من أصغر مستوى إلى أعلى مستوى، مشدداً على اتخاذ ما يخدم المصلحة للمجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": الخبراء يؤكدون على أهمية العودة للدراسة واستمراريتها
سبق

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن الخبراء والمختصين في المملكة يؤكدون على أهمية العودة للدراسة واستمراريتها للطلاب والطالبات؛ كونها مهمة لصحتهم.

وأضاف في حديثه لبرنامج mbc في أسبوع اليوم السبت: "التعليم أمر مهم، ونحن سعداء جداً بعودة أبنائنا وبناتنا للتعليم، وعادوا ببرامج يقوم بها زملاؤنا في التعليم إلى جانب مع وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة وغيرها من الجهات المساندة، وبفضل تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية في المدارس شهدنا عودة آمنة وناجحة وفيها صحة لأبنائنا وبناتنا".

وأوضح أن الخبراء والمختصين في المملكة يؤكدون على أهمية هذه العودة، واستمراريتها، وهي مهمة لصحتهم، وهذا ما أكد عليه الخبراء في العالم، والممارسات التي نتابعها باستمرار لكافة الفصول الدراسية والمستويات التعليمية من أصغر مستوى إلى أعلى مستوى، مشدداً على اتخاذ ما يخدم المصلحة للمجتمع.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
08:03 PM

متحدث "الصحة": الخبراء يؤكدون على أهمية العودة للدراسة واستمراريتها

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
50
52,704

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن الخبراء والمختصين في المملكة يؤكدون على أهمية العودة للدراسة واستمراريتها للطلاب والطالبات؛ كونها مهمة لصحتهم.

وأضاف في حديثه لبرنامج mbc في أسبوع اليوم السبت: "التعليم أمر مهم، ونحن سعداء جداً بعودة أبنائنا وبناتنا للتعليم، وعادوا ببرامج يقوم بها زملاؤنا في التعليم إلى جانب مع وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة وغيرها من الجهات المساندة، وبفضل تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية في المدارس شهدنا عودة آمنة وناجحة وفيها صحة لأبنائنا وبناتنا".

وأوضح أن الخبراء والمختصين في المملكة يؤكدون على أهمية هذه العودة، واستمراريتها، وهي مهمة لصحتهم، وهذا ما أكد عليه الخبراء في العالم، والممارسات التي نتابعها باستمرار لكافة الفصول الدراسية والمستويات التعليمية من أصغر مستوى إلى أعلى مستوى، مشدداً على اتخاذ ما يخدم المصلحة للمجتمع.

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