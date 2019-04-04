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"الطلوق" وكيلاً لمحافظة بيشة

أصدر أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، قرارًا بتكليف "سعيد بن ناصر الطلوق" وكيلاً لمحافظة بيشة.

ورفع "الطلوق" شكره وامتنانه لأمير منطقة عسير على هذه الثقة الغالية، سائلاً الله تعالى أن يوفقه في عمله الجديد لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر في تحقيق كل ما يُسهم في تقديم كل الجهود التي تخدم أبناء وأهالي محافظة بيشة والمراكز التابعة.

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"الطلوق" وكيلاً لمحافظة بيشة
سبق

أصدر أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، قرارًا بتكليف "سعيد بن ناصر الطلوق" وكيلاً لمحافظة بيشة.

ورفع "الطلوق" شكره وامتنانه لأمير منطقة عسير على هذه الثقة الغالية، سائلاً الله تعالى أن يوفقه في عمله الجديد لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر في تحقيق كل ما يُسهم في تقديم كل الجهود التي تخدم أبناء وأهالي محافظة بيشة والمراكز التابعة.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
01:13 AM

"الطلوق" وكيلاً لمحافظة بيشة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أصدر أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، قرارًا بتكليف "سعيد بن ناصر الطلوق" وكيلاً لمحافظة بيشة.

ورفع "الطلوق" شكره وامتنانه لأمير منطقة عسير على هذه الثقة الغالية، سائلاً الله تعالى أن يوفقه في عمله الجديد لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر في تحقيق كل ما يُسهم في تقديم كل الجهود التي تخدم أبناء وأهالي محافظة بيشة والمراكز التابعة.

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