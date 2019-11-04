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"ترامب" يخسر دعوى قضائية بعدم كشف عوائده الضريبية للمحققين

حكم "الاستئناف" يدعم حكمًا أصدرته محكمة أخرى

قضت محكمة استئناف فيدرالية في مدينة نيويورك اليوم (الاثنين) بالموافقة على كشف العوائد الضريبية الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمحققين الجنائيين الخاصين بالولاية.

ووفقًا لما أوردته قناة "الحرة"، دعم القرار الأخير حكمًا سابقًا، أصدرته محكمة أخرى، طعنت في دعوى قضائية لـ"ترامب"، طلب بموجبها حجب محاسبه من عرض كشوفاته الضريبية من عام 2011 أمام هيئة للمحلفين.

وكان المدعي العام في دائرة مانهاتن سايرس فانس جونيور قد بحث عن العوائد الضريبية في تحقيق أوسع، شمل ما تم دفعه لإسكات امرأتين، ادعتا انخراطهما في علاقة جنسية مع "ترامب" قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016.


ورفع "ترامب"دعوى ضد "جونيور" الذي استدعى شركة المحاسبة "مازارز" التي تسعى للوصول إلى إقرارات الرئيس التي يعود تاريخها إلى عام 2011.

نيويورك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العوائد الضريبية

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"ترامب" يخسر دعوى قضائية بعدم كشف عوائده الضريبية للمحققين
سبق

قضت محكمة استئناف فيدرالية في مدينة نيويورك اليوم (الاثنين) بالموافقة على كشف العوائد الضريبية الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمحققين الجنائيين الخاصين بالولاية.

ووفقًا لما أوردته قناة "الحرة"، دعم القرار الأخير حكمًا سابقًا، أصدرته محكمة أخرى، طعنت في دعوى قضائية لـ"ترامب"، طلب بموجبها حجب محاسبه من عرض كشوفاته الضريبية من عام 2011 أمام هيئة للمحلفين.

وكان المدعي العام في دائرة مانهاتن سايرس فانس جونيور قد بحث عن العوائد الضريبية في تحقيق أوسع، شمل ما تم دفعه لإسكات امرأتين، ادعتا انخراطهما في علاقة جنسية مع "ترامب" قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016.


ورفع "ترامب"دعوى ضد "جونيور" الذي استدعى شركة المحاسبة "مازارز" التي تسعى للوصول إلى إقرارات الرئيس التي يعود تاريخها إلى عام 2011.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
10:15 PM

"ترامب" يخسر دعوى قضائية بعدم كشف عوائده الضريبية للمحققين

حكم "الاستئناف" يدعم حكمًا أصدرته محكمة أخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قضت محكمة استئناف فيدرالية في مدينة نيويورك اليوم (الاثنين) بالموافقة على كشف العوائد الضريبية الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمحققين الجنائيين الخاصين بالولاية.

ووفقًا لما أوردته قناة "الحرة"، دعم القرار الأخير حكمًا سابقًا، أصدرته محكمة أخرى، طعنت في دعوى قضائية لـ"ترامب"، طلب بموجبها حجب محاسبه من عرض كشوفاته الضريبية من عام 2011 أمام هيئة للمحلفين.

وكان المدعي العام في دائرة مانهاتن سايرس فانس جونيور قد بحث عن العوائد الضريبية في تحقيق أوسع، شمل ما تم دفعه لإسكات امرأتين، ادعتا انخراطهما في علاقة جنسية مع "ترامب" قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016.


ورفع "ترامب"دعوى ضد "جونيور" الذي استدعى شركة المحاسبة "مازارز" التي تسعى للوصول إلى إقرارات الرئيس التي يعود تاريخها إلى عام 2011.

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