بالفيديو.. رئيس "تقويم التعليم" يخص "يا هلا بالعرفج" بفيديو حول تفاصيل الرخصة المهنية للمعلمين

خصَّ د. ‫"حسام زمان"، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، برنامج يا هلا بالعرفج بفيديو حول أهم تفاصيل وشروط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين بالسعودية، مؤكدًا أنها إلزامية، ولا بد من تجديدها كل 4 سنوات.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أشار "العرفج" إلى أنه عندما تنجح في تنظيم قمة افتراضية، تجمع زعماء 20 دولة كبرى، في أوقات مختلفة، وأمزجة مختلفة، ولا يحدث أي تشويش أو خطأ.. فأعتقد أنك تأخذ 10/ 10.

كما اقترح عامل المعرفة متسائلاً بالقول: "لماذا لا تشرف هيئة تقويم التعليم والتدريب على الجامعات، ومراكز التدريب والتنمية البشرية؟!".

وفي فقرة "مزاين الكتب" استعرض "العرفج" كتاب "من الجمل إلى الطائرة"، مؤكدًا أن مؤلفه "حمزة الدباغ" سافر على الجمل طفلاً، وفي شبابه أسهم في تطوير صناعة الطيران بالسعودية.

في سياق متصل، أكد عامل المعرفة أن ‫"الهلال" سيفوز لسبب بسيط، هو "الاستعداد والشحن النفسي عند الهلال (مرتاحين)". مضيفًا بالقول: "النصر عناصره أقوى، لكن فيه شيء ما أفهمه؛ يجعله غير متميز في الملعب".