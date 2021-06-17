طفل يفاجئ الرئيس الفرنسي: هل أنت بخير بعد الصفعة التي تلقيتها؟

"ماكرون" أجابه مبتسمًا: نعم لكن من ضربني لم يكن على حق

تعرّض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموقف محرج، اليوم (الخميس)، بعد أن فاجأه طفل سائلاً إياه عن شعوره بعد الصفعة التي تلقاها على وجهه من أحد المواطنين، خلال زيارته بلدية تاين لارميتاج جنوب شرقي البلاد.

وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أنه خلال زيارة "ماكرون" إلى مدرسة في بلدة بوا دو بيكاردي في إقليم لاسوم، استوقفه تلميذ أمام كاميرات التلفزيون وسأله بعد أن رفع إصبعه طالبًا الإذن بالكلام: "هل أنت بخير بعد الصفعة التي تلقيتها؟"، في إشارة إلى الاعتداء الذي تعرض له "ماكرون" أخيرًا.

وأضافت الصحيفة أن "ماكرون" ابتسم ثم أجاب الطفل: "نعم، لا بأس، لم يكن الأمر ممتعًا، وهذا ليس شيئًا جيدًا"، ثم أضاف مخاطبًا الطفل: "ليس من الجيد أبدًا أن يقوم أحد بالضرب، حتى في فناء المدرسة، إنه ليس جيدًا، ومن صفعني لم يكن على حق".

https://twitter.com/BFMTV/status/1405520384733110280