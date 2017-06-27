"فلاورد" تثبت مكانتها كشركة رائدة بعد إغلاق جولة تمويلية بقيمة 100 مليون ريال سعودي

تُعنى بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت بالتعاون مع علامات تجارية عالمية ومحلية

أعلنت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط اليوم عن إغلاق جولتها الاستثمارية Series B بقيمة أكثر من 100 مليون ريال سعودي (27.5 مليون دولار) بقيادة صندوق الاستثمار STV وبمشاركة Impact46.



تأسست شركة فلاورد في عام 2017 من قبل الرئيس التنفيذي عبدالعزيز باسم اللوغاني، وهي متجر إلكتروني معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت بالتعاون مع علامات تجارية عالمية ومحلية مع خدمة توصيل في نفس اليوم. والجدير بالذكر أن قطاع الورود والهدايا هو قطاع مفكك مع وجود آلاف من المتاجر التقليدية مع انعدام أي وجود حقيقي له على الإنترنت، مما منح فلاورد الفرصة لتصبح شركة رائدة في هذا القطاع وتستحوذ على أكبر حصة من هذا السوق في المنطقة.



وقال اللوغاني: "منذ انطلاقنا قبل أربع سنوات، ونحن نعمل على خطة نمو واضحة وسريعة وقد أثرت جائحة كوفيد-19 بزيادة معدل التجارة الإلكترونية بنسبة هائلة خلال العام الماضي. وقراءتنا لهذه المؤشرات دعتنا لتسريع وتيرة خطط النمو لدينا في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، وتحديداً في لندن، المملكة المتحدة - أول توسع لنا خارج المنطقة."



لقد اكتسبت فلاورد مكانة رائدة في قطاع الورود والهدايا مما جعلها أكبر شركة معنية في منطقة الشرق الأوسط في أقل من أربع سنوات. وتعمل فلاورد حالياً في 20 مدينة في سبع دول مع فريق عمل مكون من أكثر من 450 شخصًا.



وأضاف اللوغاني: "شهدت فلاورد نمواً في معدل مبيعات 2020 يزيد عن عشرة أضعاف عام 2019، واستمر هذا النمو في الربع الأول من عام 2021، حيث حققت الشركة ما يزيد عن إجمالي مبيعات عام 2020 بأكمله. ولدينا استراتيجية توسع واضحة تتبع دليل التشغيل الخاص بنا الذي يسمح لنا بالتوسع بسرعة وسلاسة في أسواق جديدة بهدف أن نصبح شركة منافسة عالمياً في قطاع الورود والهدايا مع مسار واضح لتحقيق اقتصاديات إيجابية والربحية أيضاً."



واختتم اللوغاني قائلاً: "يمثل اليوم حدثاً مهماً في رحلة فلاورد، ونحن دائماً نبحث لمشاركة المبدعين ومن لديهم روح المبادرة والجرأة لتغيير الوضع الراهن. لذلك نحن فخورون بالإعلان عن جولتنا الاستثمارية بقيادة صندوق STV ومشاركة صندوق Impact46 ونحن واثقون من أن هذه الشراكة وفريق فلاورد المميز ستضعنا كلاعب أساسي على خريطة العالم في صناعة الورود والهدايا."



قال أحمد النعيمي، الشريك في STV: "نحن متحمسون للانضمام إلى فلاورد في مهمتهم لإتقان تجربة الإهداء للعملاء. لقد أظهروا فهماً رائعاً لاتجاهات المستهلك، إلى جانب التنفيذ المثالي لتجربة العملاء وسلسلة التوريد. يسعدنا أن نتشارك معهم وهم يوسعون بصمتهم إلى أسواق ومنتجات جديدة."