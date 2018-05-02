"المفتي" للمعلمين: تعففوا وترفعوا عن هدايا الطلاب

مشددًا على أن يؤدوا عملهم بإخلاص لقاء الأجر الذي يتقاضونه

طالب المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المعلمين بالعفة والترفع والتعفف عن هدايا الطلاب، مشددًا على المعلم بأن يتقي الله، ويؤدي عمله بإخلاص لقاء الأجر الشهري الذي يتقاضاه.

جاء ذلك في رد المفتي أمس ضمن برنامج "فتاوى" على القناة السعودية الأولى على سؤال معلم في المتوسطة عن حكم أخذ الهدية من الطلاب؟ الذي قال فيه: "ينبغي للمعلم أن يعف، ويتعفف، ويترفع عن هذه الدنايا".

وأضاف مخاطبًا المعلم: "أنت تدرِّسهم بمكافأة شهرية؛ فاتق الله في ذلك، وأدِّ عملك".

وحذر بقوله: "أما أن تأخذ منهم هدايا من باب الرشوة لك؛ لكي تعدل الدرجات، وتُنجح الكسلان، فهذا لا يجوز".