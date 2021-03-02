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غداً.. "فروسية حائل" ينظّم حفل سباقه الـ 19 للموسم الحالي

يتكوّن من 5 أشواط على مسافة 1600م لكل شوط والجوائز 4 سيارات

يُنظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غداً الأربعاء، حفل سباقه الـ 19 للموسم الحالي، على جوائز أعضاء مجلس إدارة الميدان.

وكشف مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل، بندر بن حسن التبيناوي؛ لـ "سبق"، أن جوائز السباق التاسع عشر عبارة عن 4 سيارات مقدمة من عدد من رجال الأعمال.

وأوضح "التبيناوي"؛ أن السباق يتكوّن من خمسة أشواط على مسافة 1600م لكل شوط؛ مشيراً إلى أن الشوط الأول خُصّص للدرجة لم تربح، والشوط الثاني مفتوح مواليد 2018م، بينما خُصص الشوط الثالث لفئة مفتوح مواليد 2017م، أما الشوط الرابع فخُصص من الدرجة الأولى حتى الثالثة، والشوط الخامس للدرجة مبتدئة.

واختتم بشكر أعضاء مجلس الادارة الداعمين للحفل الـ 19، معتبراً الأمر غير مستغرب منهم لدعم رياضة المنطقة بشكل عام، ورياضة الفروسية بشكل خاص.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غداً.. "فروسية حائل" ينظّم حفل سباقه الـ 19 للموسم الحالي
سبق

يُنظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غداً الأربعاء، حفل سباقه الـ 19 للموسم الحالي، على جوائز أعضاء مجلس إدارة الميدان.

وكشف مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل، بندر بن حسن التبيناوي؛ لـ "سبق"، أن جوائز السباق التاسع عشر عبارة عن 4 سيارات مقدمة من عدد من رجال الأعمال.

وأوضح "التبيناوي"؛ أن السباق يتكوّن من خمسة أشواط على مسافة 1600م لكل شوط؛ مشيراً إلى أن الشوط الأول خُصّص للدرجة لم تربح، والشوط الثاني مفتوح مواليد 2018م، بينما خُصص الشوط الثالث لفئة مفتوح مواليد 2017م، أما الشوط الرابع فخُصص من الدرجة الأولى حتى الثالثة، والشوط الخامس للدرجة مبتدئة.

واختتم بشكر أعضاء مجلس الادارة الداعمين للحفل الـ 19، معتبراً الأمر غير مستغرب منهم لدعم رياضة المنطقة بشكل عام، ورياضة الفروسية بشكل خاص.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
09:21 AM

غداً.. "فروسية حائل" ينظّم حفل سباقه الـ 19 للموسم الحالي

يتكوّن من 5 أشواط على مسافة 1600م لكل شوط والجوائز 4 سيارات

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منصور الشلاقي - حائل
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يُنظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غداً الأربعاء، حفل سباقه الـ 19 للموسم الحالي، على جوائز أعضاء مجلس إدارة الميدان.

وكشف مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل، بندر بن حسن التبيناوي؛ لـ "سبق"، أن جوائز السباق التاسع عشر عبارة عن 4 سيارات مقدمة من عدد من رجال الأعمال.

وأوضح "التبيناوي"؛ أن السباق يتكوّن من خمسة أشواط على مسافة 1600م لكل شوط؛ مشيراً إلى أن الشوط الأول خُصّص للدرجة لم تربح، والشوط الثاني مفتوح مواليد 2018م، بينما خُصص الشوط الثالث لفئة مفتوح مواليد 2017م، أما الشوط الرابع فخُصص من الدرجة الأولى حتى الثالثة، والشوط الخامس للدرجة مبتدئة.

واختتم بشكر أعضاء مجلس الادارة الداعمين للحفل الـ 19، معتبراً الأمر غير مستغرب منهم لدعم رياضة المنطقة بشكل عام، ورياضة الفروسية بشكل خاص.

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