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المملكة تجني ثمار دعم قطاعات الدولة.. انخفاض البطالة وارتفاع المشاركة للربع الثالث 2020

الأرقام التي كشفت عنها "هيئة الإحصاء" تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030

حقق دعم الدولة لشتى القطاعات في المملكة، نتائج اقتصادية كبيرة، وجنت المملكة ثماره سريعاً، حيث ظهر أثره جليًا في انخفاض معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثالث من عام 2020، الذي وصل إلى 14,9%.

جاء ذلك بالرغم من الآثار المترتبة على جائحة كورونا، حيث انخفض معدل البطالة في إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين إلى 8,5%.

ووفقاً لبيان الهيئة العامة للإحصاء فقد ارتفع معدل التشغيل للفئة العمرية 15 عامًا فأكثر إلى 91,5% فيما بلغ معدل التشغيل للسعوديين في الفئة العمرية نفسها 85,1%.

وقد تحقق ذلك نتيجة لقرارات التوطين التي وضعتها المملكة والقوانين التي سنتها، وذلك من أجل رفع نسبة العاملين من أبناء المملكة، وضمان دخل كريم وحياة مليئة بالرفاهية.

من جهة أخرى، ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسكان للربع الثالث 2020 إلى 49,0% فيما بلغ المعدل للسعوديين 59,5% مقارنة بالربع الثاني من العام 2020.

وكانت رؤية السعودية 2030، قد وضعت ضمن أهدافها الاستراتيجية السيطرة على نسب البطالة المتنامية في المجتمع السعودي، كما أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مراراً، أن الخطط التي تتبناها "رؤية السعودية 2030" ستوفر التهيئة للعامل أو الموظف السعودي والدخول إلى سوق العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تجني ثمار دعم قطاعات الدولة.. انخفاض البطالة وارتفاع المشاركة للربع الثالث 2020
سبق

حقق دعم الدولة لشتى القطاعات في المملكة، نتائج اقتصادية كبيرة، وجنت المملكة ثماره سريعاً، حيث ظهر أثره جليًا في انخفاض معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثالث من عام 2020، الذي وصل إلى 14,9%.

جاء ذلك بالرغم من الآثار المترتبة على جائحة كورونا، حيث انخفض معدل البطالة في إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين إلى 8,5%.

ووفقاً لبيان الهيئة العامة للإحصاء فقد ارتفع معدل التشغيل للفئة العمرية 15 عامًا فأكثر إلى 91,5% فيما بلغ معدل التشغيل للسعوديين في الفئة العمرية نفسها 85,1%.

وقد تحقق ذلك نتيجة لقرارات التوطين التي وضعتها المملكة والقوانين التي سنتها، وذلك من أجل رفع نسبة العاملين من أبناء المملكة، وضمان دخل كريم وحياة مليئة بالرفاهية.

من جهة أخرى، ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسكان للربع الثالث 2020 إلى 49,0% فيما بلغ المعدل للسعوديين 59,5% مقارنة بالربع الثاني من العام 2020.

وكانت رؤية السعودية 2030، قد وضعت ضمن أهدافها الاستراتيجية السيطرة على نسب البطالة المتنامية في المجتمع السعودي، كما أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مراراً، أن الخطط التي تتبناها "رؤية السعودية 2030" ستوفر التهيئة للعامل أو الموظف السعودي والدخول إلى سوق العمل.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
05:59 PM

المملكة تجني ثمار دعم قطاعات الدولة.. انخفاض البطالة وارتفاع المشاركة للربع الثالث 2020

الأرقام التي كشفت عنها "هيئة الإحصاء" تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030

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بدر الجبل - الرياض
7
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حقق دعم الدولة لشتى القطاعات في المملكة، نتائج اقتصادية كبيرة، وجنت المملكة ثماره سريعاً، حيث ظهر أثره جليًا في انخفاض معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثالث من عام 2020، الذي وصل إلى 14,9%.

جاء ذلك بالرغم من الآثار المترتبة على جائحة كورونا، حيث انخفض معدل البطالة في إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين إلى 8,5%.

ووفقاً لبيان الهيئة العامة للإحصاء فقد ارتفع معدل التشغيل للفئة العمرية 15 عامًا فأكثر إلى 91,5% فيما بلغ معدل التشغيل للسعوديين في الفئة العمرية نفسها 85,1%.

وقد تحقق ذلك نتيجة لقرارات التوطين التي وضعتها المملكة والقوانين التي سنتها، وذلك من أجل رفع نسبة العاملين من أبناء المملكة، وضمان دخل كريم وحياة مليئة بالرفاهية.

من جهة أخرى، ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسكان للربع الثالث 2020 إلى 49,0% فيما بلغ المعدل للسعوديين 59,5% مقارنة بالربع الثاني من العام 2020.

وكانت رؤية السعودية 2030، قد وضعت ضمن أهدافها الاستراتيجية السيطرة على نسب البطالة المتنامية في المجتمع السعودي، كما أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مراراً، أن الخطط التي تتبناها "رؤية السعودية 2030" ستوفر التهيئة للعامل أو الموظف السعودي والدخول إلى سوق العمل.

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