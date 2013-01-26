غداً.. ميدان الفروسية بحائل ينظّم سباقه الـ 15 للموسم الحالي

يتكوّن من 5 أشواط على مسافة 2000 متر لكل شوط وبجوائز 45 ألف ريال

ينظّم ميدان الفروسية في منطقة حائل، غداً الأربعاء، السباق الخامس عشر في الموسم الجاري.

وتبلغ جوائز السباق 45 ألف ريال، ويتكوّن من 5 أشواط على مسافة 2000 متر لكل شوط.

وخُصّص الشوط الأول "مفتوح الدرجات" للخيل العربية، فيما خُصّص الشوط الثاني للدرجة "لم تربح"، وجاء الشوط الثالث من الدرجة الأولى حتى الثالثة، وخُصص الشوط الرابع "مفتوح أفراس"، أما الشوط الخامس فمفتوح الدرجات.