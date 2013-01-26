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غداً.. ميدان الفروسية بحائل ينظّم سباقه الـ 15 للموسم الحالي

يتكوّن من 5 أشواط على مسافة 2000 متر لكل شوط وبجوائز 45 ألف ريال

ينظّم ميدان الفروسية في منطقة حائل، غداً الأربعاء، السباق الخامس عشر في الموسم الجاري.

وتبلغ جوائز السباق 45 ألف ريال، ويتكوّن من 5 أشواط على مسافة 2000 متر لكل شوط.

وخُصّص الشوط الأول "مفتوح الدرجات" للخيل العربية، فيما خُصّص الشوط الثاني للدرجة "لم تربح"، وجاء الشوط الثالث من الدرجة الأولى حتى الثالثة، وخُصص الشوط الرابع "مفتوح أفراس"، أما الشوط الخامس فمفتوح الدرجات.

ميدان الفروسية منطقة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غداً.. ميدان الفروسية بحائل ينظّم سباقه الـ 15 للموسم الحالي
سبق

ينظّم ميدان الفروسية في منطقة حائل، غداً الأربعاء، السباق الخامس عشر في الموسم الجاري.

وتبلغ جوائز السباق 45 ألف ريال، ويتكوّن من 5 أشواط على مسافة 2000 متر لكل شوط.

وخُصّص الشوط الأول "مفتوح الدرجات" للخيل العربية، فيما خُصّص الشوط الثاني للدرجة "لم تربح"، وجاء الشوط الثالث من الدرجة الأولى حتى الثالثة، وخُصص الشوط الرابع "مفتوح أفراس"، أما الشوط الخامس فمفتوح الدرجات.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
10:11 AM

غداً.. ميدان الفروسية بحائل ينظّم سباقه الـ 15 للموسم الحالي

يتكوّن من 5 أشواط على مسافة 2000 متر لكل شوط وبجوائز 45 ألف ريال

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منصور الشلاقي - حائل
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204

ينظّم ميدان الفروسية في منطقة حائل، غداً الأربعاء، السباق الخامس عشر في الموسم الجاري.

وتبلغ جوائز السباق 45 ألف ريال، ويتكوّن من 5 أشواط على مسافة 2000 متر لكل شوط.

وخُصّص الشوط الأول "مفتوح الدرجات" للخيل العربية، فيما خُصّص الشوط الثاني للدرجة "لم تربح"، وجاء الشوط الثالث من الدرجة الأولى حتى الثالثة، وخُصص الشوط الرابع "مفتوح أفراس"، أما الشوط الخامس فمفتوح الدرجات.

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