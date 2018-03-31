تقنيات ومختبر وشرائح تتبع.. خطط تطويرية للمنظومة الخدمية بالمسجد الحرام

وكالات الرئاسة تعمل على وضع معايير ومستويات للأداء وتطوير الأساليب

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطوير المنظومة الخدمية بالمسجد الحرام عبر حوكمة مستمرة لمهام تنظيم وتقديم الخدمات الميدانية لقاصدي المسجد الحرام وفق معايير تراعي مستجدات التميز الخدمي العالمي وخطط وبرامج تطويرية تلبي مخرجاتها تطلعات القيادة تجاه المنظومة الخدمية في المسجد الحرام.

وتعمل وكالات الرئاسة بشكل دوري على وضع معايير ومستويات للأداء وتطوير أساليب تقييم كل المشاريع والبرامج التطويرية المستقبلية بشكل يضمن تحقيق أهدافها الرامية إلى صناعة آفاق مستقبل الرئاسة وإدارتها الخدمية والإدارية.

وأكدت وكالة الرئاسة للشؤون الفنية والخدمية سعيها في استحداث نقاط تعبئة أوتوماتيكية حسب المواصفات العالمية بالمسجد الحرام والتوسعة السعودية الثالثة، وإنشاء محطة إلكترونية جديدة خاصة بغسل الحافظات وتعقيمها وتجفيفها وإضافة تقنية ذكية داخل الحافظات لقياس مستوى الماء ودرجة حرارته، بالإضافة إلى دراسة سبل الاستعانة بالروبوتات والذكاء الاصطناعي في توزيع عبوات ماء زمزم داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته، واستحداث مظلات ومداخل إلكترونية كاشفة للمعادن وما شابهها على كافة مداخل الساحات ووضع آلية إلكترونية متطورة لاعتماد تصاريح المشاريع والأعمال المدنية ووجبات الإطعام الخيري بالتعاون مع لجنة السقاية والرفادة إضافة إلى تدعيم أبواب المسجد الحرام بكاميرات التفتيش الآلي وإنشاء خدمة إلكترونية خاصة بتصاريح إدخال وإخراج الأعيان مما يسهم في تنظيم عملية الدخول والخروج والمحافظة على نظافة المسجد الحرام ومنع دخول ما يمس أمنه وسلامة قاصديه.

وعلى صعيد خدمات التنقل تهدف الوكالة إلى تحقيق الاعتماد الكلي على العربات الكهربائية والاستغناء عن العربات اليدوية وتحويل خدمات استلام وتسليم العربات من مراكز التوزيع بشكل آلي مع زيادة مواقع مراكز الخدمة وربط خدمة مواقف القطارات والباصات إلى داخل المسجد الحرام.

وتعمل الوكالة على إنشاء مختبر شامل لتحليل واختبار كل المواد المستخدمة في المسجد الحرام وإنشاء غرفة تحكم مرتبطة بالكاميرات الحرارية للرصد والمعالجة وجلب أجهزة إلكترونية ثابتة لتعقيم الهواء تدعم منظومة الأجهزة المتنقلة والمتحركة التي استحدثتها الرئاسة لتعزيز وسائل مكافحة العدوى وتطوير عمليات التعقيم والتطهير.

ويتم تركيب شرائح تتبع لسجاد المسجد الحرام وجميع المعدات الخاصة بنظافته بحيث يتم تحديد مواقعها والمعلومات الخاصة بكل سجادة ومعدة بطريقة إلكترونية تسهم في تجويد منظومة عمل الإدارة.

ويتم استحداث عربات غسيل جديدة لسجاد المسجد الحرام تسهم في دعم برامجها الهادفة إلى استبدال العامل التقليدي وتسخير التقنية الحديثة في عمليات نظافة وتطهير وتعقيم وتعطير سجاد المسجد الحرام.