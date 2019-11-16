النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة أم القرى تحتفل بحصولها على الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني

منح 37 برنامجًا أكاديميًا اعتمادات دولية.. تزامنًا مع يوم الجودة العالمي

احتفلت جامعة أم القرى، بقاعة الملك عبدالعزيز بالعابدية، بحصولها على الاعتماد المؤسسي، من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وحصول 37 برنامجًا أكاديميًا على اعتمادات دولية.

جاء ذلك، بحضور راعي الحفل، مدير الجامعة، الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، ووكيل الجامعة، الدكتور فريد الغامدي، وعدد من عمداء ووكلاء العمادات، وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين بالجامعة.

وقال عميد عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية، الدكتور محمد ثابت، إن متطلبات الاعتماد المؤسسي، بإعداد الجامعة لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه النشاط العلمية والإدارية والخدمية وغيرها، لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا لمعايير الاعتماد المعدة من المركز، وخضوعها لتقويم خارجي، من فريق تقويم مستقل، للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية.

كما تحدث وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني غازي، عن أهمية الرؤية لآلية التطوير في البيئة التعليمية، وقيمة العمل الجماعي للحصول على المنجزات، واستمرارية عجلة التطوير من حيث التكامل وتكاتف الطاقات والجهود والكوادر التي تحويها الجامعة.

ولفت إلى حجم التحديات والصعوبات التي واجهتها فرق العمل، في طريق رحلتهم للاعتماد المؤسسي، قائلاً إن هذه المناسبة هي البداية الفعلية للجودة في جامعة أم القرى.

وأشا إلى توقيع المدير لستة عقود مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لتطوير ست كليات، للحصول على الاعتماد البرامجي، مؤكدًا أن مسيرة الجودة والتطوير ستستمر، لتصل جميع برامج الجامعة للاعتمادات الدولية.

وثمن دعم ورعاية المدير الدائمة، لمشاريع الجودة والتطوير، وسعيه المستمر لجعل الجامعة رائدة في مجال التعليم العالي.

بدوره، شكر مدير جامعة أم القرى، في كلمته المساهمين في هذا الإنجاز، من وكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، ورؤساء الأقسام، ومديري الإدارات، وأعضاء وعضوات هيئة التدريس، على جهودهم المباركة، وعملهم الدؤوب، لرفع مستوى الجودة للجامعة، ومساهمتهم في ريادة ودفع العجلة التطويرية والتعليمية، وامتنانه للدعم الوافر والسخي، الذي حظيت به الجامعة، من القيادة الرشيدة واهتمامها لكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جامعة أم القرى تحتفل بحصولها على الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني
سبق

احتفلت جامعة أم القرى، بقاعة الملك عبدالعزيز بالعابدية، بحصولها على الاعتماد المؤسسي، من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وحصول 37 برنامجًا أكاديميًا على اعتمادات دولية.

جاء ذلك، بحضور راعي الحفل، مدير الجامعة، الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، ووكيل الجامعة، الدكتور فريد الغامدي، وعدد من عمداء ووكلاء العمادات، وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين بالجامعة.

وقال عميد عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية، الدكتور محمد ثابت، إن متطلبات الاعتماد المؤسسي، بإعداد الجامعة لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه النشاط العلمية والإدارية والخدمية وغيرها، لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا لمعايير الاعتماد المعدة من المركز، وخضوعها لتقويم خارجي، من فريق تقويم مستقل، للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية.

كما تحدث وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني غازي، عن أهمية الرؤية لآلية التطوير في البيئة التعليمية، وقيمة العمل الجماعي للحصول على المنجزات، واستمرارية عجلة التطوير من حيث التكامل وتكاتف الطاقات والجهود والكوادر التي تحويها الجامعة.

ولفت إلى حجم التحديات والصعوبات التي واجهتها فرق العمل، في طريق رحلتهم للاعتماد المؤسسي، قائلاً إن هذه المناسبة هي البداية الفعلية للجودة في جامعة أم القرى.

وأشا إلى توقيع المدير لستة عقود مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لتطوير ست كليات، للحصول على الاعتماد البرامجي، مؤكدًا أن مسيرة الجودة والتطوير ستستمر، لتصل جميع برامج الجامعة للاعتمادات الدولية.

وثمن دعم ورعاية المدير الدائمة، لمشاريع الجودة والتطوير، وسعيه المستمر لجعل الجامعة رائدة في مجال التعليم العالي.

بدوره، شكر مدير جامعة أم القرى، في كلمته المساهمين في هذا الإنجاز، من وكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، ورؤساء الأقسام، ومديري الإدارات، وأعضاء وعضوات هيئة التدريس، على جهودهم المباركة، وعملهم الدؤوب، لرفع مستوى الجودة للجامعة، ومساهمتهم في ريادة ودفع العجلة التطويرية والتعليمية، وامتنانه للدعم الوافر والسخي، الذي حظيت به الجامعة، من القيادة الرشيدة واهتمامها لكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
06:53 PM

جامعة أم القرى تحتفل بحصولها على الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني

منح 37 برنامجًا أكاديميًا اعتمادات دولية.. تزامنًا مع يوم الجودة العالمي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
35

احتفلت جامعة أم القرى، بقاعة الملك عبدالعزيز بالعابدية، بحصولها على الاعتماد المؤسسي، من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وحصول 37 برنامجًا أكاديميًا على اعتمادات دولية.

جاء ذلك، بحضور راعي الحفل، مدير الجامعة، الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، ووكيل الجامعة، الدكتور فريد الغامدي، وعدد من عمداء ووكلاء العمادات، وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين بالجامعة.

وقال عميد عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية، الدكتور محمد ثابت، إن متطلبات الاعتماد المؤسسي، بإعداد الجامعة لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه النشاط العلمية والإدارية والخدمية وغيرها، لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا لمعايير الاعتماد المعدة من المركز، وخضوعها لتقويم خارجي، من فريق تقويم مستقل، للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية.

كما تحدث وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني غازي، عن أهمية الرؤية لآلية التطوير في البيئة التعليمية، وقيمة العمل الجماعي للحصول على المنجزات، واستمرارية عجلة التطوير من حيث التكامل وتكاتف الطاقات والجهود والكوادر التي تحويها الجامعة.

ولفت إلى حجم التحديات والصعوبات التي واجهتها فرق العمل، في طريق رحلتهم للاعتماد المؤسسي، قائلاً إن هذه المناسبة هي البداية الفعلية للجودة في جامعة أم القرى.

وأشا إلى توقيع المدير لستة عقود مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لتطوير ست كليات، للحصول على الاعتماد البرامجي، مؤكدًا أن مسيرة الجودة والتطوير ستستمر، لتصل جميع برامج الجامعة للاعتمادات الدولية.

وثمن دعم ورعاية المدير الدائمة، لمشاريع الجودة والتطوير، وسعيه المستمر لجعل الجامعة رائدة في مجال التعليم العالي.

بدوره، شكر مدير جامعة أم القرى، في كلمته المساهمين في هذا الإنجاز، من وكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، ورؤساء الأقسام، ومديري الإدارات، وأعضاء وعضوات هيئة التدريس، على جهودهم المباركة، وعملهم الدؤوب، لرفع مستوى الجودة للجامعة، ومساهمتهم في ريادة ودفع العجلة التطويرية والتعليمية، وامتنانه للدعم الوافر والسخي، الذي حظيت به الجامعة، من القيادة الرشيدة واهتمامها لكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,447
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,321
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,688
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,991

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة