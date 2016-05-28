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مدير جامعة الطائف يشيد بالإجراءات التطويرية للتعليم العام: تعد بمستقبل مزهر للطلبة

عسيري: تواكب طموحات رؤية المملكة لتنشئة جيل متسلح بجميع المهارات المناسبة

أشاد رئيس جامعة الطائف الأستاذ الدكتور يوسف عسيري، بما أعلن عنه وزير التعليم في المؤتمر الصحفي المتضمن الإعلان عن عدد من الإجراءات التطويرية التي تشمل التعليم العام.

قال: إن المناهج والآليات الجديدة التي أقرتها الوزارة بدءًا من العام القادم تعد بمستقبلٍ مزهر للطلبة في التعليم؛ إذ تعنى المواد الجديدة بتطوير مهارات مهمة منها التفكير الناقد والدفاع عن النفس والمهارات الرقمية.

وتابع: كما أن تطوير مناهج الرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية له دوره في النهضة بالتعليم ومواكبته لطموحات رؤية المملكة 2030 والتي تهتم بتنشئة جيل متسلح بكل المهارات التعليميَّة المناسبة لمواجهة المستقبل والانخراط في البيئة الجامعيَّة بسهولة ويسر وردم الهُوَّةِ في السلم التعليمي.

وعن التقويم الدراسي الجديد، أشار إلى أن تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسيَّة جاء بناءً على دراسات من قِبل فرق مختصة حرصت على بناء عام دراسي يُسهم في الاستفادة القصوى من أيام السنة وتوزيعها بطريقة تضمن تعليمًا منتظمًا وإجازات موزعة بطريقة تضمن استمرارية التعليم والاستفادة منه، مؤكدًا أن هذا الإجراء يُسهم في رفع كفاءة التعليم ويعالج عددًا من الجوانب التي كانت تؤدي إلى خفض نتائج طلاب التعليم في المملكة مقارنةً بنتائج طلبة العالم. ومن خلال هذه الآلية سيتم رفع كفاءة طلبتنا وتمثيلهم لوطنهم بصورة فعَّالة.

جامعة الطائف وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير جامعة الطائف يشيد بالإجراءات التطويرية للتعليم العام: تعد بمستقبل مزهر للطلبة
سبق

أشاد رئيس جامعة الطائف الأستاذ الدكتور يوسف عسيري، بما أعلن عنه وزير التعليم في المؤتمر الصحفي المتضمن الإعلان عن عدد من الإجراءات التطويرية التي تشمل التعليم العام.

قال: إن المناهج والآليات الجديدة التي أقرتها الوزارة بدءًا من العام القادم تعد بمستقبلٍ مزهر للطلبة في التعليم؛ إذ تعنى المواد الجديدة بتطوير مهارات مهمة منها التفكير الناقد والدفاع عن النفس والمهارات الرقمية.

وتابع: كما أن تطوير مناهج الرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية له دوره في النهضة بالتعليم ومواكبته لطموحات رؤية المملكة 2030 والتي تهتم بتنشئة جيل متسلح بكل المهارات التعليميَّة المناسبة لمواجهة المستقبل والانخراط في البيئة الجامعيَّة بسهولة ويسر وردم الهُوَّةِ في السلم التعليمي.

وعن التقويم الدراسي الجديد، أشار إلى أن تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسيَّة جاء بناءً على دراسات من قِبل فرق مختصة حرصت على بناء عام دراسي يُسهم في الاستفادة القصوى من أيام السنة وتوزيعها بطريقة تضمن تعليمًا منتظمًا وإجازات موزعة بطريقة تضمن استمرارية التعليم والاستفادة منه، مؤكدًا أن هذا الإجراء يُسهم في رفع كفاءة التعليم ويعالج عددًا من الجوانب التي كانت تؤدي إلى خفض نتائج طلاب التعليم في المملكة مقارنةً بنتائج طلبة العالم. ومن خلال هذه الآلية سيتم رفع كفاءة طلبتنا وتمثيلهم لوطنهم بصورة فعَّالة.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
11:46 PM

مدير جامعة الطائف يشيد بالإجراءات التطويرية للتعليم العام: تعد بمستقبل مزهر للطلبة

عسيري: تواكب طموحات رؤية المملكة لتنشئة جيل متسلح بجميع المهارات المناسبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أشاد رئيس جامعة الطائف الأستاذ الدكتور يوسف عسيري، بما أعلن عنه وزير التعليم في المؤتمر الصحفي المتضمن الإعلان عن عدد من الإجراءات التطويرية التي تشمل التعليم العام.

قال: إن المناهج والآليات الجديدة التي أقرتها الوزارة بدءًا من العام القادم تعد بمستقبلٍ مزهر للطلبة في التعليم؛ إذ تعنى المواد الجديدة بتطوير مهارات مهمة منها التفكير الناقد والدفاع عن النفس والمهارات الرقمية.

وتابع: كما أن تطوير مناهج الرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية له دوره في النهضة بالتعليم ومواكبته لطموحات رؤية المملكة 2030 والتي تهتم بتنشئة جيل متسلح بكل المهارات التعليميَّة المناسبة لمواجهة المستقبل والانخراط في البيئة الجامعيَّة بسهولة ويسر وردم الهُوَّةِ في السلم التعليمي.

وعن التقويم الدراسي الجديد، أشار إلى أن تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسيَّة جاء بناءً على دراسات من قِبل فرق مختصة حرصت على بناء عام دراسي يُسهم في الاستفادة القصوى من أيام السنة وتوزيعها بطريقة تضمن تعليمًا منتظمًا وإجازات موزعة بطريقة تضمن استمرارية التعليم والاستفادة منه، مؤكدًا أن هذا الإجراء يُسهم في رفع كفاءة التعليم ويعالج عددًا من الجوانب التي كانت تؤدي إلى خفض نتائج طلاب التعليم في المملكة مقارنةً بنتائج طلبة العالم. ومن خلال هذه الآلية سيتم رفع كفاءة طلبتنا وتمثيلهم لوطنهم بصورة فعَّالة.

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