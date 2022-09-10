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"الصحة": تسجيل 708 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1032 خلال الـ24 ساعة الماضية

ليبيا.. إصابة 477 شخصاً جديداً بـ"كورونا"

تسجيل 15 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت ليبيا 477 إصابة بفيروس كورونا المستجد، في حين توفي 15 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبين المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم (الخميس)، أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 20 ألفاً و939 حالة، منها 18 ألفاً و180 نشطة، وألفان و420 متعافياً.

وأضاف أن 339 مريضاً توفوا منذ بدء انتشار الوباء في البلاد في مارس الماضي.

فيروس كورونا الجديد

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ليبيا.. إصابة 477 شخصاً جديداً بـ"كورونا"
سبق

سجلت ليبيا 477 إصابة بفيروس كورونا المستجد، في حين توفي 15 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبين المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم (الخميس)، أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 20 ألفاً و939 حالة، منها 18 ألفاً و180 نشطة، وألفان و420 متعافياً.

وأضاف أن 339 مريضاً توفوا منذ بدء انتشار الوباء في البلاد في مارس الماضي.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
09:12 PM

ليبيا.. إصابة 477 شخصاً جديداً بـ"كورونا"

تسجيل 15 وفاة خلال 24 ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
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سجلت ليبيا 477 إصابة بفيروس كورونا المستجد، في حين توفي 15 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبين المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم (الخميس)، أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 20 ألفاً و939 حالة، منها 18 ألفاً و180 نشطة، وألفان و420 متعافياً.

وأضاف أن 339 مريضاً توفوا منذ بدء انتشار الوباء في البلاد في مارس الماضي.

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