ليبيا.. إصابة 477 شخصاً جديداً بـ"كورونا"

تسجيل 15 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت ليبيا 477 إصابة بفيروس كورونا المستجد، في حين توفي 15 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبين المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم (الخميس)، أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 20 ألفاً و939 حالة، منها 18 ألفاً و180 نشطة، وألفان و420 متعافياً.

وأضاف أن 339 مريضاً توفوا منذ بدء انتشار الوباء في البلاد في مارس الماضي.