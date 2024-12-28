النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مواجهة تونسية من العيار الثقيل والأهلي يصطدم بصن داونز

أوقعت قرعة مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي سُحبت اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الأفريقي "الكاف"، الأهلي المصري حامل اللقب، في مجموعة نارية؛ حيث يصطدم بصن داونز الجنوب أفريقي، في سيناريو مكرر بالسنوات الأخيرة، بالإضافة لقطبي السودان، الهلال، والمريخ، ضمن المجموعة الأولى.

واسفرت القرعة عن "ديربي تونسي"؛ حيث وقع الترجي مع النجم الساحلي، ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب شباب بلوزداد الجزائري، وجوانينج البوتسواني.

كما يواجه الزمالك المصري، الوداد المغربي، في المجموعة الرابعة، إلى جانب بيترو أتلتيكو الأنجولي، وساجرادا الأنجولي، بينما حملت القرعة، صدامًا مغربيًا جزائريًا في المجموعة الثانية بين الرجاء المغربي، ووفاق سطيف الجزائري، إلى جانب حوريا كوناكري الغيني، وأمازولو الجنوب أفريقي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مواجهة تونسية من العيار الثقيل والأهلي يصطدم بصن داونز
سبق

أوقعت قرعة مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي سُحبت اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الأفريقي "الكاف"، الأهلي المصري حامل اللقب، في مجموعة نارية؛ حيث يصطدم بصن داونز الجنوب أفريقي، في سيناريو مكرر بالسنوات الأخيرة، بالإضافة لقطبي السودان، الهلال، والمريخ، ضمن المجموعة الأولى.

واسفرت القرعة عن "ديربي تونسي"؛ حيث وقع الترجي مع النجم الساحلي، ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب شباب بلوزداد الجزائري، وجوانينج البوتسواني.

كما يواجه الزمالك المصري، الوداد المغربي، في المجموعة الرابعة، إلى جانب بيترو أتلتيكو الأنجولي، وساجرادا الأنجولي، بينما حملت القرعة، صدامًا مغربيًا جزائريًا في المجموعة الثانية بين الرجاء المغربي، ووفاق سطيف الجزائري، إلى جانب حوريا كوناكري الغيني، وأمازولو الجنوب أفريقي.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
06:08 PM

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مواجهة تونسية من العيار الثقيل والأهلي يصطدم بصن داونز

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
869

أوقعت قرعة مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي سُحبت اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الأفريقي "الكاف"، الأهلي المصري حامل اللقب، في مجموعة نارية؛ حيث يصطدم بصن داونز الجنوب أفريقي، في سيناريو مكرر بالسنوات الأخيرة، بالإضافة لقطبي السودان، الهلال، والمريخ، ضمن المجموعة الأولى.

واسفرت القرعة عن "ديربي تونسي"؛ حيث وقع الترجي مع النجم الساحلي، ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب شباب بلوزداد الجزائري، وجوانينج البوتسواني.

كما يواجه الزمالك المصري، الوداد المغربي، في المجموعة الرابعة، إلى جانب بيترو أتلتيكو الأنجولي، وساجرادا الأنجولي، بينما حملت القرعة، صدامًا مغربيًا جزائريًا في المجموعة الثانية بين الرجاء المغربي، ووفاق سطيف الجزائري، إلى جانب حوريا كوناكري الغيني، وأمازولو الجنوب أفريقي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,983
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,049
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,615
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,526

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة