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شاهد.. "عبدالله بن بندر" يفتتح قاعدة طيران الحرس الوطني بديراب

أشاد بما تتميز به القاعدة من تصميم على أعلى المعايير ومنشآت حديثة

افتتح وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء قاعدة طيران الحرس الوطني بديراب.

وعند وصوله مقر الحفل كان في استقباله اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز رئيس الجهاز العسكري المكلف، ورئيس هيئة الطيران اللواء الطيار الركن فهد بن سعيدان، وقائد قاعدة طيران الحرس الوطني اللواء الطيار الركن تركي الطاسان، وعدد من رؤساء الهيئات.

وعقب وصوله أزاح الستار لافتتاح القاعدة، واستمع خلال الحفل الخطابي المنعقد بتلك المناسبة إلى إيجاز عن القاعدة، وشاهد عرضًا مرئيًّا عما تحتويه من مرافق وخدمات تدريبية مساندة لوحدات الحرس الوطني.

وألقى رئيس هيئة الطيران بالحرس الوطني، اللواء الطيار الركن فهد بن سعيدان، كلمة ترحيبية، مشيدًا بما تتميز به القاعدة من تصميم على أعلى المعايير، ومنشآت حديثة.

كما ألقى قائد قاعدة طيران الحرس الوطني، اللواء الطيار الركن تركي الطاسان، كلمة عن قاعدة الطيران، والصرح الذي شيدته الهمم، ويتسلح فيه الأبناء؛ ليكونوا درعًا حصينة للوطن، وصقورًا حامية في سماها.. فأصبحت قوة عسكرية، نضاهي بها الأمم.

كما تجول وزير الحرس الوطني بمعهد الطيران التابع للقاعدة، واستمع إلى إيجاز عن المعهد والدورات التي تُعقد فيه لصقل وتعزيز المهارات في مختلف الأعمال العسكرية.

عقب ذلك انتقل إلى المشبهات الخاصة بالطيران، وأجهزة المحاكاة الحديثة والتقنيات المتطورة التي تسهم في تدريب ضباط وأفراد طيران الحرس الوطني بمختلف تخصصات الطيران للطيارين والفنيين.

وشاهد منظومة متكاملة من طائرات الحرس الوطني، وأطقمها من طيارين وفنيين. كما أدى الطيارون التحية العسكرية بالطائرة لوزير الحرس الوطني.

وفي نهاية الحفل التُقطت الصور التذكارية، وعُزف السلام الملكي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "عبدالله بن بندر" يفتتح قاعدة طيران الحرس الوطني بديراب
سبق

افتتح وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء قاعدة طيران الحرس الوطني بديراب.

وعند وصوله مقر الحفل كان في استقباله اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز رئيس الجهاز العسكري المكلف، ورئيس هيئة الطيران اللواء الطيار الركن فهد بن سعيدان، وقائد قاعدة طيران الحرس الوطني اللواء الطيار الركن تركي الطاسان، وعدد من رؤساء الهيئات.

وعقب وصوله أزاح الستار لافتتاح القاعدة، واستمع خلال الحفل الخطابي المنعقد بتلك المناسبة إلى إيجاز عن القاعدة، وشاهد عرضًا مرئيًّا عما تحتويه من مرافق وخدمات تدريبية مساندة لوحدات الحرس الوطني.

وألقى رئيس هيئة الطيران بالحرس الوطني، اللواء الطيار الركن فهد بن سعيدان، كلمة ترحيبية، مشيدًا بما تتميز به القاعدة من تصميم على أعلى المعايير، ومنشآت حديثة.

كما ألقى قائد قاعدة طيران الحرس الوطني، اللواء الطيار الركن تركي الطاسان، كلمة عن قاعدة الطيران، والصرح الذي شيدته الهمم، ويتسلح فيه الأبناء؛ ليكونوا درعًا حصينة للوطن، وصقورًا حامية في سماها.. فأصبحت قوة عسكرية، نضاهي بها الأمم.

كما تجول وزير الحرس الوطني بمعهد الطيران التابع للقاعدة، واستمع إلى إيجاز عن المعهد والدورات التي تُعقد فيه لصقل وتعزيز المهارات في مختلف الأعمال العسكرية.

عقب ذلك انتقل إلى المشبهات الخاصة بالطيران، وأجهزة المحاكاة الحديثة والتقنيات المتطورة التي تسهم في تدريب ضباط وأفراد طيران الحرس الوطني بمختلف تخصصات الطيران للطيارين والفنيين.

وشاهد منظومة متكاملة من طائرات الحرس الوطني، وأطقمها من طيارين وفنيين. كما أدى الطيارون التحية العسكرية بالطائرة لوزير الحرس الوطني.

وفي نهاية الحفل التُقطت الصور التذكارية، وعُزف السلام الملكي.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
11:43 PM

شاهد.. "عبدالله بن بندر" يفتتح قاعدة طيران الحرس الوطني بديراب

أشاد بما تتميز به القاعدة من تصميم على أعلى المعايير ومنشآت حديثة

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عيسى الحربي - الرياض
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افتتح وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء قاعدة طيران الحرس الوطني بديراب.

وعند وصوله مقر الحفل كان في استقباله اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز رئيس الجهاز العسكري المكلف، ورئيس هيئة الطيران اللواء الطيار الركن فهد بن سعيدان، وقائد قاعدة طيران الحرس الوطني اللواء الطيار الركن تركي الطاسان، وعدد من رؤساء الهيئات.

وعقب وصوله أزاح الستار لافتتاح القاعدة، واستمع خلال الحفل الخطابي المنعقد بتلك المناسبة إلى إيجاز عن القاعدة، وشاهد عرضًا مرئيًّا عما تحتويه من مرافق وخدمات تدريبية مساندة لوحدات الحرس الوطني.

وألقى رئيس هيئة الطيران بالحرس الوطني، اللواء الطيار الركن فهد بن سعيدان، كلمة ترحيبية، مشيدًا بما تتميز به القاعدة من تصميم على أعلى المعايير، ومنشآت حديثة.

كما ألقى قائد قاعدة طيران الحرس الوطني، اللواء الطيار الركن تركي الطاسان، كلمة عن قاعدة الطيران، والصرح الذي شيدته الهمم، ويتسلح فيه الأبناء؛ ليكونوا درعًا حصينة للوطن، وصقورًا حامية في سماها.. فأصبحت قوة عسكرية، نضاهي بها الأمم.

كما تجول وزير الحرس الوطني بمعهد الطيران التابع للقاعدة، واستمع إلى إيجاز عن المعهد والدورات التي تُعقد فيه لصقل وتعزيز المهارات في مختلف الأعمال العسكرية.

عقب ذلك انتقل إلى المشبهات الخاصة بالطيران، وأجهزة المحاكاة الحديثة والتقنيات المتطورة التي تسهم في تدريب ضباط وأفراد طيران الحرس الوطني بمختلف تخصصات الطيران للطيارين والفنيين.

وشاهد منظومة متكاملة من طائرات الحرس الوطني، وأطقمها من طيارين وفنيين. كما أدى الطيارون التحية العسكرية بالطائرة لوزير الحرس الوطني.

وفي نهاية الحفل التُقطت الصور التذكارية، وعُزف السلام الملكي.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
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