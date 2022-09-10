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"الحقيل" يقرر تشكيل لجنة فنية لحوكمة خدمات البنية التحتية

لمعالجة المشاكل وفق مبادرات ذات مكتسبات سريعة

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، قرارًا بتشكيل لجنة فنية "لحوكمة خدمات البنية التحتية" برئاسة أمين المنطقة الشرقية وعضوية كل من: المستشار العام للوزارة، وكيل الوزارة للشؤون الفنية، وكيل الوزارة لتخطيط المدن، وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج، وكيل الوزارة لتصنيف المقاولين، الرئيس التنفيذي للمركز البلدي للتحول الرقمي، ومدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وتتولى اللجنة الفنية مهام اعتماد خطة لحوكمة تفعيل آليات لمعالجة مشاكل خدمات البنية التحتية وفق مبادرات ذات مكتسبات سريعة، ومسارات على المدى المتوسط والبعيد.

وتُعنى اللجنة بتشكيل فِرَق عمل تنفيذية للقيام بالمهام ومتابعة تنفيذ الخطة والعمل على توفير الدعم والممكنات الإدارية والإشرافية المطلوبة.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تحقيق أهداف التحول البلدي في تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الإنفاق بتقليل الهدر بسبب حُفَر الخدمات وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيزه في جميع مدن ومناطق المملكة، وتحقيق أداء مؤسسي مستدام وتقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية بتوفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية.

ماجد الحقيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحقيل" يقرر تشكيل لجنة فنية لحوكمة خدمات البنية التحتية
سبق

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، قرارًا بتشكيل لجنة فنية "لحوكمة خدمات البنية التحتية" برئاسة أمين المنطقة الشرقية وعضوية كل من: المستشار العام للوزارة، وكيل الوزارة للشؤون الفنية، وكيل الوزارة لتخطيط المدن، وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج، وكيل الوزارة لتصنيف المقاولين، الرئيس التنفيذي للمركز البلدي للتحول الرقمي، ومدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وتتولى اللجنة الفنية مهام اعتماد خطة لحوكمة تفعيل آليات لمعالجة مشاكل خدمات البنية التحتية وفق مبادرات ذات مكتسبات سريعة، ومسارات على المدى المتوسط والبعيد.

وتُعنى اللجنة بتشكيل فِرَق عمل تنفيذية للقيام بالمهام ومتابعة تنفيذ الخطة والعمل على توفير الدعم والممكنات الإدارية والإشرافية المطلوبة.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تحقيق أهداف التحول البلدي في تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الإنفاق بتقليل الهدر بسبب حُفَر الخدمات وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيزه في جميع مدن ومناطق المملكة، وتحقيق أداء مؤسسي مستدام وتقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية بتوفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
01:19 PM

"الحقيل" يقرر تشكيل لجنة فنية لحوكمة خدمات البنية التحتية

لمعالجة المشاكل وفق مبادرات ذات مكتسبات سريعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، قرارًا بتشكيل لجنة فنية "لحوكمة خدمات البنية التحتية" برئاسة أمين المنطقة الشرقية وعضوية كل من: المستشار العام للوزارة، وكيل الوزارة للشؤون الفنية، وكيل الوزارة لتخطيط المدن، وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج، وكيل الوزارة لتصنيف المقاولين، الرئيس التنفيذي للمركز البلدي للتحول الرقمي، ومدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وتتولى اللجنة الفنية مهام اعتماد خطة لحوكمة تفعيل آليات لمعالجة مشاكل خدمات البنية التحتية وفق مبادرات ذات مكتسبات سريعة، ومسارات على المدى المتوسط والبعيد.

وتُعنى اللجنة بتشكيل فِرَق عمل تنفيذية للقيام بالمهام ومتابعة تنفيذ الخطة والعمل على توفير الدعم والممكنات الإدارية والإشرافية المطلوبة.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تحقيق أهداف التحول البلدي في تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الإنفاق بتقليل الهدر بسبب حُفَر الخدمات وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيزه في جميع مدن ومناطق المملكة، وتحقيق أداء مؤسسي مستدام وتقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية بتوفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية.

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