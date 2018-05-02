وفاة المصاب الثاني في حادث تفحيط "ملهم الرياض"

الذين ارتطمت مركبتهم بمؤخرة "دينا" في واقعة مروّعة

تُوفي أمس أحد الشباب الخمسة الذين كانوا يمارسون التفحيط بمركبتهم بمحافظة ملهم - شمالي مدينة الرياض، التي اصطدمت في "دينا" من الخلف؛ ما أدّى إلى سقوط أحدهم من السيارة نتيجة قوة الارتطام ونُقل ثلاثة منهم للمستشفى إثر إصابتهم البليغة، فيما لم يُصب الاثنان الآخران بأذى؛ حيث تناقلت وسائل التواصل مقطع الحادث بكثرة خلال الأيام الماضية.

وكان الشاب الذي تُوفي من بين المصابين الـ ٣ الذين نُقلوا للمستشفى، فيما قد تُوفي سابقاً أحدهم دماغياً.

وأعلن "المرور" وقتها ضبط السائق، وقال: "مرور الرياض قبض على سائق السيارة التي كان يمارس عليها التفحيط في شمال مدينة الرياض بالقرب من (ملهم)، وسيتم استكمال إجراءات إحالته إلى النيابة العامة".

وتسجل حوادث التفحيط والسرعة أرقاماً مخيفة في السعودية رغم الجهود المبذولة للحد منها حتى فاقت أرقام ضحايا حوادث التفحيط الأمراض المزمنة والفتاكة، ودائماً ما يلجأ المفحطون إلى التوجه للشوارع البعيدة عن النطاق العمراني لممارسة لعبة الموت بعيداً عن قبضة الرقيب من "المرور" و"أمن الطرق"، وتقوم الجماهير بتوجيه بعضهم عبر تطبيقات الهواتف الذكية.