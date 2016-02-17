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"التحالف": تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في مأرب وحجة

تنفيذ 15 استهدافًا ضد الميليشيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 15 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في مأرب وحجة.

التحالف ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في مأرب وحجة
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 15 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في مأرب وحجة.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
04:06 PM
اخر تعديل
17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
07:55 PM

"التحالف": تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في مأرب وحجة

تنفيذ 15 استهدافًا ضد الميليشيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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547

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 15 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في مأرب وحجة.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,117
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,528
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,190
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,151

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