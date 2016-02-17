أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 15 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في مأرب وحجة.
"التحالف": تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في مأرب وحجة
تنفيذ 15 استهدافًا ضد الميليشيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 15 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في مأرب وحجة.
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"التحالف": تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في مأرب وحجةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-17
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 15 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
04:06 PM
اخر تعديل
17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
07:55 PM
"التحالف": تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في مأرب وحجة
تنفيذ 15 استهدافًا ضد الميليشيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 15 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في مأرب وحجة.
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