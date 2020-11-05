النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 450 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 474 خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس كوسوفو يستقيل من منصبه بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب

"تاتشي" برر قراره بعدم عرقلة إجراءات مثوله أمام المحكمة

استقال رئيس كوسوفو هاشم تاتشي، من منصبه اليوم (الخميس)، عقب علمه أن محكمة جرائم الحرب في كوسوفو قد أكدت اتهامه بارتكاب جرائم حرب.

وبين "تاتشي" في مؤتمر صحفي في العاصمة الكوسوفية بريشتينا، أن مصادر أبلغته بأن القاضي في غرفة كوسوفو المتخصصة في لاهاي أكد لائحة الاتهام ضده، بحسب "سبوتنيك".

وقال الرئيس المستقيل: "لن يسمح لي بالمثول أمام المحكمة كرئيس؛ لذلك من أجل حماية سلامة الدولة أستقيل اليوم".

والتقى "تاتشي" الذي شغل منصب القائد الأعلى السابق لجيش تحرير كوسوفو، في يوليو(تموز) الماضي مع المدعين العامين في لاهاي؛ لمناقشة جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية خلال انتفاضة كوسوفو 1998-1999 ضد الحكم الصربي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رئيس كوسوفو يستقيل من منصبه بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب
سبق

استقال رئيس كوسوفو هاشم تاتشي، من منصبه اليوم (الخميس)، عقب علمه أن محكمة جرائم الحرب في كوسوفو قد أكدت اتهامه بارتكاب جرائم حرب.

وبين "تاتشي" في مؤتمر صحفي في العاصمة الكوسوفية بريشتينا، أن مصادر أبلغته بأن القاضي في غرفة كوسوفو المتخصصة في لاهاي أكد لائحة الاتهام ضده، بحسب "سبوتنيك".

وقال الرئيس المستقيل: "لن يسمح لي بالمثول أمام المحكمة كرئيس؛ لذلك من أجل حماية سلامة الدولة أستقيل اليوم".

والتقى "تاتشي" الذي شغل منصب القائد الأعلى السابق لجيش تحرير كوسوفو، في يوليو(تموز) الماضي مع المدعين العامين في لاهاي؛ لمناقشة جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية خلال انتفاضة كوسوفو 1998-1999 ضد الحكم الصربي.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
03:47 PM

رئيس كوسوفو يستقيل من منصبه بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب

"تاتشي" برر قراره بعدم عرقلة إجراءات مثوله أمام المحكمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
767

استقال رئيس كوسوفو هاشم تاتشي، من منصبه اليوم (الخميس)، عقب علمه أن محكمة جرائم الحرب في كوسوفو قد أكدت اتهامه بارتكاب جرائم حرب.

وبين "تاتشي" في مؤتمر صحفي في العاصمة الكوسوفية بريشتينا، أن مصادر أبلغته بأن القاضي في غرفة كوسوفو المتخصصة في لاهاي أكد لائحة الاتهام ضده، بحسب "سبوتنيك".

وقال الرئيس المستقيل: "لن يسمح لي بالمثول أمام المحكمة كرئيس؛ لذلك من أجل حماية سلامة الدولة أستقيل اليوم".

والتقى "تاتشي" الذي شغل منصب القائد الأعلى السابق لجيش تحرير كوسوفو، في يوليو(تموز) الماضي مع المدعين العامين في لاهاي؛ لمناقشة جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية خلال انتفاضة كوسوفو 1998-1999 ضد الحكم الصربي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,553
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,884
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,949
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,033

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة