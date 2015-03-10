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أمانة مكة تتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير للحد من "كورونا"

شددت على صوالين الحلاقة لبس الكمامات والقفازات والتعقيم

اتخذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة، عدداً من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقامت الإدارة بإلزام الأسواق المركزية والمحلات التجارية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة بمكة المكرمة، بتوفير المعقمات عند المداخل الرئيسية وأماكن التجمعات ودورات المياه، إضافةً إلى تعقيم الأرضيات والأسطح بشكل مستمر وتعقيم عربات التسوق.

وتم توجيه مراقبي الأمانة ومراقبي الجهات ذات العلاقة بلس القفازات والكمامات أثناء التفتيش على المنشآت حفاظاً على سلامتهم.

وشددت "صحة البيئة" على العاملين في صوالين الحلاقة والصوالين النسائية بلبس الكمامات والقفازات أثناء تقديم الخدمة وعدم السماح للمستهلك في المخابز والأفران بتعبئة الخبز يدوياً، وضرورة توفير الملاقط والقفازات لاستخدامها في هذا الغرض مع إلزام العاملين بسرعة تعبئة الخبز بعد تبريده مباشرة.

وشرعت الإدارة العامة للصحة العامة، فور ورود تحذيرات فيروس كورونا بتأمين أدوات التعقيم بكافة مباني إداراتها وإلزام الجميع باستخدام المعقمات عند الدخول والخروج في جميع أوقات الدوام، حرصاً منها على سلامة منسوبيها والمراجعين من مختلف شرائح المجتمع.

الإدارة العامة لصحة البيئة أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة مكة تتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير للحد من "كورونا"
سبق

اتخذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة، عدداً من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقامت الإدارة بإلزام الأسواق المركزية والمحلات التجارية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة بمكة المكرمة، بتوفير المعقمات عند المداخل الرئيسية وأماكن التجمعات ودورات المياه، إضافةً إلى تعقيم الأرضيات والأسطح بشكل مستمر وتعقيم عربات التسوق.

وتم توجيه مراقبي الأمانة ومراقبي الجهات ذات العلاقة بلس القفازات والكمامات أثناء التفتيش على المنشآت حفاظاً على سلامتهم.

وشددت "صحة البيئة" على العاملين في صوالين الحلاقة والصوالين النسائية بلبس الكمامات والقفازات أثناء تقديم الخدمة وعدم السماح للمستهلك في المخابز والأفران بتعبئة الخبز يدوياً، وضرورة توفير الملاقط والقفازات لاستخدامها في هذا الغرض مع إلزام العاملين بسرعة تعبئة الخبز بعد تبريده مباشرة.

وشرعت الإدارة العامة للصحة العامة، فور ورود تحذيرات فيروس كورونا بتأمين أدوات التعقيم بكافة مباني إداراتها وإلزام الجميع باستخدام المعقمات عند الدخول والخروج في جميع أوقات الدوام، حرصاً منها على سلامة منسوبيها والمراجعين من مختلف شرائح المجتمع.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
02:35 PM

أمانة مكة تتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير للحد من "كورونا"

شددت على صوالين الحلاقة لبس الكمامات والقفازات والتعقيم

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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2,501

اتخذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة، عدداً من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقامت الإدارة بإلزام الأسواق المركزية والمحلات التجارية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة بمكة المكرمة، بتوفير المعقمات عند المداخل الرئيسية وأماكن التجمعات ودورات المياه، إضافةً إلى تعقيم الأرضيات والأسطح بشكل مستمر وتعقيم عربات التسوق.

وتم توجيه مراقبي الأمانة ومراقبي الجهات ذات العلاقة بلس القفازات والكمامات أثناء التفتيش على المنشآت حفاظاً على سلامتهم.

وشددت "صحة البيئة" على العاملين في صوالين الحلاقة والصوالين النسائية بلبس الكمامات والقفازات أثناء تقديم الخدمة وعدم السماح للمستهلك في المخابز والأفران بتعبئة الخبز يدوياً، وضرورة توفير الملاقط والقفازات لاستخدامها في هذا الغرض مع إلزام العاملين بسرعة تعبئة الخبز بعد تبريده مباشرة.

وشرعت الإدارة العامة للصحة العامة، فور ورود تحذيرات فيروس كورونا بتأمين أدوات التعقيم بكافة مباني إداراتها وإلزام الجميع باستخدام المعقمات عند الدخول والخروج في جميع أوقات الدوام، حرصاً منها على سلامة منسوبيها والمراجعين من مختلف شرائح المجتمع.

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