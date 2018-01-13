البيت الأبيض: اتفاق التجارة بين أمريكا والصين في طريقه للتوقيع 15 يناير
"لاري كودلو": "جرت بشكل جميل وإنها شبه مكتملة"
قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو لشبكة فوكس بيزنس الأمريكية، اليوم الجمعة: إن اتفاق المرحلة (1) التجاري الأمريكي الصيني في طريقه لأن يجري التوقيع عليه في 15 يناير الجاري.
وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض في مقابلة: إن ترجمة نص الاتفاق "جرت بشكل جميل وإنها شبه مكتملة"، مضيفًا أنه تحدث مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يوم أمس حول الاستعدادات للتوقيع.
البيت الأبيض
اتفاق التجارة بين أمريكا والصين
البيت الأبيض: اتفاق التجارة بين أمريكا والصين في طريقه للتوقيع 15 يناير
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-01-11
قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو لشبكة فوكس بيزنس الأمريكية، اليوم الجمعة: إن اتفاق المرحلة (1) التجاري الأمريكي الصيني في طريقه لأن يجري التوقيع عليه في 15 يناير الجاري.
وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض في مقابلة: إن ترجمة نص الاتفاق "جرت بشكل جميل وإنها شبه مكتملة"، مضيفًا أنه تحدث مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يوم أمس حول الاستعدادات للتوقيع.
11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
10:34 AM
البيت الأبيض: اتفاق التجارة بين أمريكا والصين في طريقه للتوقيع 15 يناير
"لاري كودلو": "جرت بشكل جميل وإنها شبه مكتملة"
قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو لشبكة فوكس بيزنس الأمريكية، اليوم الجمعة: إن اتفاق المرحلة (1) التجاري الأمريكي الصيني في طريقه لأن يجري التوقيع عليه في 15 يناير الجاري.
وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض في مقابلة: إن ترجمة نص الاتفاق "جرت بشكل جميل وإنها شبه مكتملة"، مضيفًا أنه تحدث مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يوم أمس حول الاستعدادات للتوقيع.