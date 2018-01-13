النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البيت الأبيض: اتفاق التجارة بين أمريكا والصين في طريقه للتوقيع 15 يناير

"لاري كودلو": "جرت بشكل جميل وإنها شبه مكتملة"

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو لشبكة فوكس بيزنس الأمريكية، اليوم الجمعة: إن اتفاق المرحلة (1) التجاري الأمريكي الصيني في طريقه لأن يجري التوقيع عليه في 15 يناير الجاري.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض في مقابلة: إن ترجمة نص الاتفاق "جرت بشكل جميل وإنها شبه مكتملة"، مضيفًا أنه تحدث مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يوم أمس حول الاستعدادات للتوقيع.

البيت الأبيض اتفاق التجارة بين أمريكا والصين

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
البيت الأبيض: اتفاق التجارة بين أمريكا والصين في طريقه للتوقيع 15 يناير
سبق

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو لشبكة فوكس بيزنس الأمريكية، اليوم الجمعة: إن اتفاق المرحلة (1) التجاري الأمريكي الصيني في طريقه لأن يجري التوقيع عليه في 15 يناير الجاري.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض في مقابلة: إن ترجمة نص الاتفاق "جرت بشكل جميل وإنها شبه مكتملة"، مضيفًا أنه تحدث مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يوم أمس حول الاستعدادات للتوقيع.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
10:34 AM

البيت الأبيض: اتفاق التجارة بين أمريكا والصين في طريقه للتوقيع 15 يناير

"لاري كودلو": "جرت بشكل جميل وإنها شبه مكتملة"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
302

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو لشبكة فوكس بيزنس الأمريكية، اليوم الجمعة: إن اتفاق المرحلة (1) التجاري الأمريكي الصيني في طريقه لأن يجري التوقيع عليه في 15 يناير الجاري.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض في مقابلة: إن ترجمة نص الاتفاق "جرت بشكل جميل وإنها شبه مكتملة"، مضيفًا أنه تحدث مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يوم أمس حول الاستعدادات للتوقيع.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,702
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,909
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,323
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,910

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة