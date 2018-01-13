البيت الأبيض: اتفاق التجارة بين أمريكا والصين في طريقه للتوقيع 15 يناير

"لاري كودلو": "جرت بشكل جميل وإنها شبه مكتملة"

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو لشبكة فوكس بيزنس الأمريكية، اليوم الجمعة: إن اتفاق المرحلة (1) التجاري الأمريكي الصيني في طريقه لأن يجري التوقيع عليه في 15 يناير الجاري.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض في مقابلة: إن ترجمة نص الاتفاق "جرت بشكل جميل وإنها شبه مكتملة"، مضيفًا أنه تحدث مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يوم أمس حول الاستعدادات للتوقيع.