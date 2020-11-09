"الصحة العالمية": قد نوزّع لقاح كورونا بين السكان الأكثر ضعفاً حتى مارس 2021

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه قد يتم توزيع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بين السكان الأكثر ضعفاً حتى مارس 2021، وهو ما سيغير جذرياً سير الجائحة.
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه قد يتم توزيع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بين السكان الأكثر ضعفاً حتى مارس 2021، وهو ما سيغير جذرياً سير الجائحة.
فيروس كورونا الجديد
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه قد يتم توزيع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بين السكان الأكثر ضعفاً حتى مارس 2021، وهو ما سيغير جذرياً سير الجائحة.
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه قد يتم توزيع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بين السكان الأكثر ضعفاً حتى مارس 2021، وهو ما سيغير جذرياً سير الجائحة.