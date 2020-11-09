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"الصحة العالمية": قد نوزّع لقاح كورونا بين السكان الأكثر ضعفاً حتى مارس 2021

مما سيغير جذرياً سير الجائحة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه قد يتم توزيع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بين السكان الأكثر ضعفاً حتى مارس 2021، وهو ما سيغير جذرياً سير الجائحة.

فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العالمية": قد نوزّع لقاح كورونا بين السكان الأكثر ضعفاً حتى مارس 2021
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه قد يتم توزيع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بين السكان الأكثر ضعفاً حتى مارس 2021، وهو ما سيغير جذرياً سير الجائحة.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
06:41 PM

"الصحة العالمية": قد نوزّع لقاح كورونا بين السكان الأكثر ضعفاً حتى مارس 2021

مما سيغير جذرياً سير الجائحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه قد يتم توزيع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بين السكان الأكثر ضعفاً حتى مارس 2021، وهو ما سيغير جذرياً سير الجائحة.

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