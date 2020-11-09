أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه قد يتم توزيع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بين السكان الأكثر ضعفاً حتى مارس 2021، وهو ما سيغير جذرياً سير الجائحة.

"الصحة العالمية": قد نوزّع لقاح كورونا بين السكان الأكثر ضعفاً حتى مارس 2021 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-09 أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه قد يتم توزيع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بين السكان الأكثر ضعفاً حتى مارس 2021، وهو ما سيغير جذرياً سير الجائحة.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 06:41 PM

"الصحة العالمية": قد نوزّع لقاح كورونا بين السكان الأكثر ضعفاً حتى مارس 2021 مما سيغير جذرياً سير الجائحة





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أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه قد يتم توزيع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بين السكان الأكثر ضعفاً حتى مارس 2021، وهو ما سيغير جذرياً سير الجائحة.