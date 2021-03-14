"صحة الطائف": جارٍ توريد الكيبل الكهربائي إلى مستشفى الأطفال

قالت في بيانٍ لـ"سبق": لم يتأثر بذلك الانقطاع الجزئي

أوضحت "صحة الطائف" أنه يجري توريد الكيبل الكهربائي إلى مستشفى الأطفال، مؤكدةً أن المستشفى لم يتأثر بالانقطاع الجزئي الذي حدث لقسم الطوارئ والعيادات الخارجية.

وذكرت في بيانٍ ورد لـ"سبق" أن إحصائية الطوارئ بلغت خلال العشرة الأيام الماضية 2387 مراجعاً، فيما بلغت إحصائية العيادات الخارجية 1440 مراجعاً.