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لبنان.. ارتفاع عدد القتلى في انفجار مرفأ بيروت إلى 190 شخصًا

خلّف 6500 جريح و7 مفقودين ونحو 300 ألف مشرد

أعلنت حكومة تصريف الأعمال في لبنان اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت إلى 190 قتيلًا، بالإضافة إلى 6500 جريح؛ بينما لا يزال 7 أشخاص في عداد المفقودين.

وتُحقق السلطات اللبنانية في سبب انفجار مادة شديدة الانفجار كانت مخزنة منذ سنوات في الميناء دون مراعاة قواعد الأمان والسلامة؛ مما أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية وإثارة الغضب من نخبة سياسية يُحمّلها كثيرون بالفعل مسؤولية الانهيار الاقتصادي في البلاد؛ بحسب ما ذكرته "رويترز".

وقال الجيش اللبناني، أمس السبت: إن 7 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وهم 3 لبنانيين و3 سوريين ومصري واحد.

ولم يتضح بعدُ ما إذا كان قد تم العثور على بعضهم منذ ذلك الحين.

وأشار التقرير الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الأحد، إلى أن الانفجار، الذي هز بيروت في الرابع من أغسطس الجاري، أدى إلى تشريد نحو 300 ألف شخص، وتسبب في أضرار مباشرة قيمتها 15 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن 50 ألف منزل و9 مستشفيات رئيسية و178 مدرسة تضررت جراء الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت والمناطق المجاورة له، وأدى أيضًا إلى استقالة الحكومة الحالية.

انفجار بيروت لبنان بيروت

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لبنان.. ارتفاع عدد القتلى في انفجار مرفأ بيروت إلى 190 شخصًا
سبق

أعلنت حكومة تصريف الأعمال في لبنان اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت إلى 190 قتيلًا، بالإضافة إلى 6500 جريح؛ بينما لا يزال 7 أشخاص في عداد المفقودين.

وتُحقق السلطات اللبنانية في سبب انفجار مادة شديدة الانفجار كانت مخزنة منذ سنوات في الميناء دون مراعاة قواعد الأمان والسلامة؛ مما أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية وإثارة الغضب من نخبة سياسية يُحمّلها كثيرون بالفعل مسؤولية الانهيار الاقتصادي في البلاد؛ بحسب ما ذكرته "رويترز".

وقال الجيش اللبناني، أمس السبت: إن 7 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وهم 3 لبنانيين و3 سوريين ومصري واحد.

ولم يتضح بعدُ ما إذا كان قد تم العثور على بعضهم منذ ذلك الحين.

وأشار التقرير الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الأحد، إلى أن الانفجار، الذي هز بيروت في الرابع من أغسطس الجاري، أدى إلى تشريد نحو 300 ألف شخص، وتسبب في أضرار مباشرة قيمتها 15 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن 50 ألف منزل و9 مستشفيات رئيسية و178 مدرسة تضررت جراء الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت والمناطق المجاورة له، وأدى أيضًا إلى استقالة الحكومة الحالية.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
02:02 PM

لبنان.. ارتفاع عدد القتلى في انفجار مرفأ بيروت إلى 190 شخصًا

خلّف 6500 جريح و7 مفقودين ونحو 300 ألف مشرد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت حكومة تصريف الأعمال في لبنان اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت إلى 190 قتيلًا، بالإضافة إلى 6500 جريح؛ بينما لا يزال 7 أشخاص في عداد المفقودين.

وتُحقق السلطات اللبنانية في سبب انفجار مادة شديدة الانفجار كانت مخزنة منذ سنوات في الميناء دون مراعاة قواعد الأمان والسلامة؛ مما أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية وإثارة الغضب من نخبة سياسية يُحمّلها كثيرون بالفعل مسؤولية الانهيار الاقتصادي في البلاد؛ بحسب ما ذكرته "رويترز".

وقال الجيش اللبناني، أمس السبت: إن 7 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وهم 3 لبنانيين و3 سوريين ومصري واحد.

ولم يتضح بعدُ ما إذا كان قد تم العثور على بعضهم منذ ذلك الحين.

وأشار التقرير الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الأحد، إلى أن الانفجار، الذي هز بيروت في الرابع من أغسطس الجاري، أدى إلى تشريد نحو 300 ألف شخص، وتسبب في أضرار مباشرة قيمتها 15 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن 50 ألف منزل و9 مستشفيات رئيسية و178 مدرسة تضررت جراء الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت والمناطق المجاورة له، وأدى أيضًا إلى استقالة الحكومة الحالية.

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