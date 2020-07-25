النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في مقطع فيديو.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي ألقى القبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" أنه تم إلقاء القبض على وافدَيْن من جنسية آسيوية؛ يتاجران بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذَين من متجر لبيع ألعاب الأطفال في حي البطحاء مقرًّا لهما.

كما جاء فيه أنه أُلقي القبض على مواطن ومقيم من جنسية عربية؛ تورَّطا بحيازة وترويج المسكر، وضُبط بحوزتهما ٣٤٥٢ قارورة مملوءة بالمادة المسكرة.

وأشار المقطع إلى القبض على تشكيل عصابي مكوّن من تسعة أشخاص من جنسيات عدة؛ امتهنوا سرقة معدات التبريد من شاحنات نقل المواد الغذائية المبردة، وتورطوا بارتكاب ما يقارب (١٠٠) حادثة، بلغت قيمة المسروقات بها ٣٠٠ ألف ريال.

ولفت المقطع إلى أنه تم القبض على تشكيل عصابي مكوّن من أربعة مقيمين من جنسية آسيوية؛ اعتدوا على عاملين في أحد المستودعات، وقاموا بسرقة ست حاويات منه، وكذلك سرقة عدد من الكابلات النحاسية المغذية لأعمدة الإنارة.

وأشار المقطع إلى القبض على تشكيل عصابي مكوَّن من ستة مواطنين؛ قاموا بسرقة (١٢) معدة ثقيلة وبيعها على محال السكراب. وكذلك القبض على تشكيل عصابي مكوَّن من (١٢) وافدًا من جنسية آسيوية؛ امتهنوا سرقة بطاريات أبراج الاتصالات لشركتَي الاتصالات السعودية وموبايلي والقواطع والكيابل الكهربائية، وسرقة اللوحات الإرشادية التابعة لوزارة النقل.

كما أشار المقطع إلى أنه تم القبض على سبعة أشخاص من جنسية آسيوية؛ احتجزوا مقيمًا من جنسيتهم وقيدوه، ووثقوا فعلتهم بتصويره إثر خلافات مالية سابقة بينهم، وطلبوا من شقيقه مبلغًا ماليًّا لإخلاء سبيله. وكذلك القبض على مجموعة من الأشخاص؛ أطلقوا النار بشكل عشوائي، وقاموا بتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

https://twitter.com/security_gov/status/1287088032408100865

وزارة الداخلية الأمن العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في مقطع فيديو.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي ألقى القبض على مرتكبيها
سبق

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" أنه تم إلقاء القبض على وافدَيْن من جنسية آسيوية؛ يتاجران بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذَين من متجر لبيع ألعاب الأطفال في حي البطحاء مقرًّا لهما.

كما جاء فيه أنه أُلقي القبض على مواطن ومقيم من جنسية عربية؛ تورَّطا بحيازة وترويج المسكر، وضُبط بحوزتهما ٣٤٥٢ قارورة مملوءة بالمادة المسكرة.

وأشار المقطع إلى القبض على تشكيل عصابي مكوّن من تسعة أشخاص من جنسيات عدة؛ امتهنوا سرقة معدات التبريد من شاحنات نقل المواد الغذائية المبردة، وتورطوا بارتكاب ما يقارب (١٠٠) حادثة، بلغت قيمة المسروقات بها ٣٠٠ ألف ريال.

ولفت المقطع إلى أنه تم القبض على تشكيل عصابي مكوّن من أربعة مقيمين من جنسية آسيوية؛ اعتدوا على عاملين في أحد المستودعات، وقاموا بسرقة ست حاويات منه، وكذلك سرقة عدد من الكابلات النحاسية المغذية لأعمدة الإنارة.

وأشار المقطع إلى القبض على تشكيل عصابي مكوَّن من ستة مواطنين؛ قاموا بسرقة (١٢) معدة ثقيلة وبيعها على محال السكراب. وكذلك القبض على تشكيل عصابي مكوَّن من (١٢) وافدًا من جنسية آسيوية؛ امتهنوا سرقة بطاريات أبراج الاتصالات لشركتَي الاتصالات السعودية وموبايلي والقواطع والكيابل الكهربائية، وسرقة اللوحات الإرشادية التابعة لوزارة النقل.

كما أشار المقطع إلى أنه تم القبض على سبعة أشخاص من جنسية آسيوية؛ احتجزوا مقيمًا من جنسيتهم وقيدوه، ووثقوا فعلتهم بتصويره إثر خلافات مالية سابقة بينهم، وطلبوا من شقيقه مبلغًا ماليًّا لإخلاء سبيله. وكذلك القبض على مجموعة من الأشخاص؛ أطلقوا النار بشكل عشوائي، وقاموا بتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

https://twitter.com/security_gov/status/1287088032408100865

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
10:57 PM

في مقطع فيديو.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي ألقى القبض على مرتكبيها

A A A
ذياب الشمري - الرياض
3
2,515

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" أنه تم إلقاء القبض على وافدَيْن من جنسية آسيوية؛ يتاجران بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذَين من متجر لبيع ألعاب الأطفال في حي البطحاء مقرًّا لهما.

كما جاء فيه أنه أُلقي القبض على مواطن ومقيم من جنسية عربية؛ تورَّطا بحيازة وترويج المسكر، وضُبط بحوزتهما ٣٤٥٢ قارورة مملوءة بالمادة المسكرة.

وأشار المقطع إلى القبض على تشكيل عصابي مكوّن من تسعة أشخاص من جنسيات عدة؛ امتهنوا سرقة معدات التبريد من شاحنات نقل المواد الغذائية المبردة، وتورطوا بارتكاب ما يقارب (١٠٠) حادثة، بلغت قيمة المسروقات بها ٣٠٠ ألف ريال.

ولفت المقطع إلى أنه تم القبض على تشكيل عصابي مكوّن من أربعة مقيمين من جنسية آسيوية؛ اعتدوا على عاملين في أحد المستودعات، وقاموا بسرقة ست حاويات منه، وكذلك سرقة عدد من الكابلات النحاسية المغذية لأعمدة الإنارة.

وأشار المقطع إلى القبض على تشكيل عصابي مكوَّن من ستة مواطنين؛ قاموا بسرقة (١٢) معدة ثقيلة وبيعها على محال السكراب. وكذلك القبض على تشكيل عصابي مكوَّن من (١٢) وافدًا من جنسية آسيوية؛ امتهنوا سرقة بطاريات أبراج الاتصالات لشركتَي الاتصالات السعودية وموبايلي والقواطع والكيابل الكهربائية، وسرقة اللوحات الإرشادية التابعة لوزارة النقل.

كما أشار المقطع إلى أنه تم القبض على سبعة أشخاص من جنسية آسيوية؛ احتجزوا مقيمًا من جنسيتهم وقيدوه، ووثقوا فعلتهم بتصويره إثر خلافات مالية سابقة بينهم، وطلبوا من شقيقه مبلغًا ماليًّا لإخلاء سبيله. وكذلك القبض على مجموعة من الأشخاص؛ أطلقوا النار بشكل عشوائي، وقاموا بتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

https://twitter.com/security_gov/status/1287088032408100865

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,345
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,008
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,583
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,170

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
الكهرباء.. والعداد الذكي..!

الكهرباء.. والعداد الذكي..!

ماجد الحربي
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة