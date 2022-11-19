"الحصيني": الأمطار تتمركز على الرياض ومكة والشرقية وانخفاض ملموس بالحرارة

الأجواء الباردة تستمر بالعاصمة حتى مساء اليوم على فترات متقطعة

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، تمركز الحالة الممطرة على أجزاء من منطقة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة والشرقية.

وأضاف الحصيني في تصريح لـ"سبق": تعيش العاصمة الرياض اليوم أجواء ماطرة وباردة من الصباح حتى المساء على فترات متقطعة.

وأشار إلى أن تلك الأمطار يعقُبها انخفاض ملموس في الحرارة بمقدار من سبع إلى عشر درجات.