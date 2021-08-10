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أمير الجوف يقف على مشروعات سفلتة في جنوب سكاكا بـ 5.8 مليون ريال ويوجّه بسرعة الإنجاز

وجّه مسؤولي الأمانة ‏بإعادة تنظيم زراعة الأشجار في شوارع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة

وقف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، على عدد من المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها في مدينة سكاكا، ومن ضمنها مشروعات سفلتة بقيمة إجمالية نحو 5.8 مليون ريال، وذلك ضمن جولاته المستمرة على محافظات ومراكز المنطقة للوقوف ميدانياً على المشروعات والإشراف على توفير الخدمات للمواطنين.

وخلال الجولة التفقدية، وقف أمير المنطقة على سير العمل في المشروعات، حيث كان في استقباله أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، الذي قدّم له شرحاً عن المشروعات التي تشمل مشروع سفلتة أحياء وشوارع جنوب مدينة سكاكا، ويتضمن سفلتة مخطط شمال قارا بقيمة 1.8 مليون ريال، وامتداد طريق غرب الطوير بتكلفة 2.8 مليون ريال، ومشروع إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية – مخطط جنوب غرب قارا، ويشمل 11 شارعاً بتكلفة 1.2 مليون ريال.

ووجّه مسؤولي الأمانة ‏بإعادة تنظيم زراعة الأشجار في شوارع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة واختيار الأنواع الملائمة لطبيعة وأجواء منطقة الجوف، ‏مؤكداً على سرعة إنهاء مشروعات السفلتة، والتشديد على المقاولين بالالتزام بمواصفات الجودة والسلامة، مؤكداً سموه أهمية تقديم أرقى الخدمات للمواطنين تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

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أمير الجوف يقف على مشروعات سفلتة في جنوب سكاكا بـ 5.8 مليون ريال ويوجّه بسرعة الإنجاز
سبق

وقف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، على عدد من المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها في مدينة سكاكا، ومن ضمنها مشروعات سفلتة بقيمة إجمالية نحو 5.8 مليون ريال، وذلك ضمن جولاته المستمرة على محافظات ومراكز المنطقة للوقوف ميدانياً على المشروعات والإشراف على توفير الخدمات للمواطنين.

وخلال الجولة التفقدية، وقف أمير المنطقة على سير العمل في المشروعات، حيث كان في استقباله أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، الذي قدّم له شرحاً عن المشروعات التي تشمل مشروع سفلتة أحياء وشوارع جنوب مدينة سكاكا، ويتضمن سفلتة مخطط شمال قارا بقيمة 1.8 مليون ريال، وامتداد طريق غرب الطوير بتكلفة 2.8 مليون ريال، ومشروع إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية – مخطط جنوب غرب قارا، ويشمل 11 شارعاً بتكلفة 1.2 مليون ريال.

ووجّه مسؤولي الأمانة ‏بإعادة تنظيم زراعة الأشجار في شوارع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة واختيار الأنواع الملائمة لطبيعة وأجواء منطقة الجوف، ‏مؤكداً على سرعة إنهاء مشروعات السفلتة، والتشديد على المقاولين بالالتزام بمواصفات الجودة والسلامة، مؤكداً سموه أهمية تقديم أرقى الخدمات للمواطنين تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
02:00 PM

أمير الجوف يقف على مشروعات سفلتة في جنوب سكاكا بـ 5.8 مليون ريال ويوجّه بسرعة الإنجاز

وجّه مسؤولي الأمانة ‏بإعادة تنظيم زراعة الأشجار في شوارع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
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وقف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، على عدد من المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها في مدينة سكاكا، ومن ضمنها مشروعات سفلتة بقيمة إجمالية نحو 5.8 مليون ريال، وذلك ضمن جولاته المستمرة على محافظات ومراكز المنطقة للوقوف ميدانياً على المشروعات والإشراف على توفير الخدمات للمواطنين.

وخلال الجولة التفقدية، وقف أمير المنطقة على سير العمل في المشروعات، حيث كان في استقباله أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، الذي قدّم له شرحاً عن المشروعات التي تشمل مشروع سفلتة أحياء وشوارع جنوب مدينة سكاكا، ويتضمن سفلتة مخطط شمال قارا بقيمة 1.8 مليون ريال، وامتداد طريق غرب الطوير بتكلفة 2.8 مليون ريال، ومشروع إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية – مخطط جنوب غرب قارا، ويشمل 11 شارعاً بتكلفة 1.2 مليون ريال.

ووجّه مسؤولي الأمانة ‏بإعادة تنظيم زراعة الأشجار في شوارع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة واختيار الأنواع الملائمة لطبيعة وأجواء منطقة الجوف، ‏مؤكداً على سرعة إنهاء مشروعات السفلتة، والتشديد على المقاولين بالالتزام بمواصفات الجودة والسلامة، مؤكداً سموه أهمية تقديم أرقى الخدمات للمواطنين تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

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