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"الصحة": تسجيل 45 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 32 خلال الـ 24 ساعة الماضية

قطر تسجل 106 إصابات جديدة بكورونا وتسجيل 62 حالة شفاء

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت قطر اليوم تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 239752 حالة.

وأشارت إلى أنه تم أيضًا تسجيل 62 حالة شفاء من الفيروس التاجي ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 237801 حالة.

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قطر تسجل 106 إصابات جديدة بكورونا وتسجيل 62 حالة شفاء
سبق

أعلنت قطر اليوم تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 239752 حالة.

وأشارت إلى أنه تم أيضًا تسجيل 62 حالة شفاء من الفيروس التاجي ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 237801 حالة.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
04:10 PM

قطر تسجل 106 إصابات جديدة بكورونا وتسجيل 62 حالة شفاء

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت قطر اليوم تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 239752 حالة.

وأشارت إلى أنه تم أيضًا تسجيل 62 حالة شفاء من الفيروس التاجي ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 237801 حالة.

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