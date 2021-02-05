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لبنان تسجِّل 3071 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيما ارتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 196430

سجّلت لبنان 3071 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 315340 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 196430، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3495 حالة بعد تسجيل 98 حالة وفاة.

لبنان فيروس كورونا الجديد

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لبنان تسجِّل 3071 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت لبنان 3071 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 315340 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 196430، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3495 حالة بعد تسجيل 98 حالة وفاة.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
11:40 PM

لبنان تسجِّل 3071 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيما ارتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 196430

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجّلت لبنان 3071 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 315340 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 196430، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3495 حالة بعد تسجيل 98 حالة وفاة.

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