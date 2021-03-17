النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نجاح استئصال كامل الغدة الدرقية لثلاثينية بـ"طبية مكة"

بعد معاناة المريضة بسبب أورام متعددة في منطقة الرقبة

نجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، ممثلاً في قسم أورام الغدد الصماء في مركز الجراحات التخصصية، في استئصال كامل الغدة الدرقية لسيدة بمنتصف العقد الثالث من العمر عقب معاناتها من أورام عديدة بالغدة الدرقية في الرقبة.
واستقبلت المدينة الطبية المريضة عبر برنامج "إحالتي" من أحد مستشفيات مدينة الطائف، حيث تبين أن لديها تاريخًا مرضيًّا عائليًّا مطولاً بوجود حالات أورام الغدد المتقدمة، وكانت تعاني من أعراض تضخم بشكل واضح بالغدة الدرقية صاحَبها انتشار ورمي بالعقد اللمفاوية بمنطقة الرقبة.
واجتمع الطاقم الطبي المتكامل حيث تم تقييم حالة المريض بشكل شامل تضمن تقييم حالة الأحبال الصوتية وإجراء أشعة مقطعية للرأس و الرقبة والصدر.
وقرر الفريق الطبي التدخل الجراحي حيث تم إجراء عملية استئصال كامل الغدة الدرقية مع تنظيف العقد اللمفاوية على الجانب الأيسر من الرقبة واستئصال الوريد الوداجي الداخلي بالناحية اليمنى من الرقبة؛ بسبب التصاق الورم وتعمقه في داخله مع المحافظة على الأعصاب القحفية الحساسة.
وقد تكللت العملية بالنجاح التام بعدما استغرقت سبع ساعات.
ولم تحتج المريضة إلى متابعة في العناية المركزة حيث تم نقلها إلى جناح التنويم، وبمتابعتها تماثلت المريضة للشفاء خلال يومين وأظهرت النتائج ما بعد العملية عدم وجود أي إجهاد صوتي أو هبوط في الكالسيوم، رغم أنها تعد أحد أبرز المضاعفات المحتملة لمثل هذا النوع من العمليات وخرجت وهي في تمام الصحة والعافية.

فريق طبي مدينة الملك عبدالله الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نجاح استئصال كامل الغدة الدرقية لثلاثينية بـ"طبية مكة"
سبق

نجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، ممثلاً في قسم أورام الغدد الصماء في مركز الجراحات التخصصية، في استئصال كامل الغدة الدرقية لسيدة بمنتصف العقد الثالث من العمر عقب معاناتها من أورام عديدة بالغدة الدرقية في الرقبة.
واستقبلت المدينة الطبية المريضة عبر برنامج "إحالتي" من أحد مستشفيات مدينة الطائف، حيث تبين أن لديها تاريخًا مرضيًّا عائليًّا مطولاً بوجود حالات أورام الغدد المتقدمة، وكانت تعاني من أعراض تضخم بشكل واضح بالغدة الدرقية صاحَبها انتشار ورمي بالعقد اللمفاوية بمنطقة الرقبة.
واجتمع الطاقم الطبي المتكامل حيث تم تقييم حالة المريض بشكل شامل تضمن تقييم حالة الأحبال الصوتية وإجراء أشعة مقطعية للرأس و الرقبة والصدر.
وقرر الفريق الطبي التدخل الجراحي حيث تم إجراء عملية استئصال كامل الغدة الدرقية مع تنظيف العقد اللمفاوية على الجانب الأيسر من الرقبة واستئصال الوريد الوداجي الداخلي بالناحية اليمنى من الرقبة؛ بسبب التصاق الورم وتعمقه في داخله مع المحافظة على الأعصاب القحفية الحساسة.
وقد تكللت العملية بالنجاح التام بعدما استغرقت سبع ساعات.
ولم تحتج المريضة إلى متابعة في العناية المركزة حيث تم نقلها إلى جناح التنويم، وبمتابعتها تماثلت المريضة للشفاء خلال يومين وأظهرت النتائج ما بعد العملية عدم وجود أي إجهاد صوتي أو هبوط في الكالسيوم، رغم أنها تعد أحد أبرز المضاعفات المحتملة لمثل هذا النوع من العمليات وخرجت وهي في تمام الصحة والعافية.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
01:37 PM

نجاح استئصال كامل الغدة الدرقية لثلاثينية بـ"طبية مكة"

بعد معاناة المريضة بسبب أورام متعددة في منطقة الرقبة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
506

نجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، ممثلاً في قسم أورام الغدد الصماء في مركز الجراحات التخصصية، في استئصال كامل الغدة الدرقية لسيدة بمنتصف العقد الثالث من العمر عقب معاناتها من أورام عديدة بالغدة الدرقية في الرقبة.
واستقبلت المدينة الطبية المريضة عبر برنامج "إحالتي" من أحد مستشفيات مدينة الطائف، حيث تبين أن لديها تاريخًا مرضيًّا عائليًّا مطولاً بوجود حالات أورام الغدد المتقدمة، وكانت تعاني من أعراض تضخم بشكل واضح بالغدة الدرقية صاحَبها انتشار ورمي بالعقد اللمفاوية بمنطقة الرقبة.
واجتمع الطاقم الطبي المتكامل حيث تم تقييم حالة المريض بشكل شامل تضمن تقييم حالة الأحبال الصوتية وإجراء أشعة مقطعية للرأس و الرقبة والصدر.
وقرر الفريق الطبي التدخل الجراحي حيث تم إجراء عملية استئصال كامل الغدة الدرقية مع تنظيف العقد اللمفاوية على الجانب الأيسر من الرقبة واستئصال الوريد الوداجي الداخلي بالناحية اليمنى من الرقبة؛ بسبب التصاق الورم وتعمقه في داخله مع المحافظة على الأعصاب القحفية الحساسة.
وقد تكللت العملية بالنجاح التام بعدما استغرقت سبع ساعات.
ولم تحتج المريضة إلى متابعة في العناية المركزة حيث تم نقلها إلى جناح التنويم، وبمتابعتها تماثلت المريضة للشفاء خلال يومين وأظهرت النتائج ما بعد العملية عدم وجود أي إجهاد صوتي أو هبوط في الكالسيوم، رغم أنها تعد أحد أبرز المضاعفات المحتملة لمثل هذا النوع من العمليات وخرجت وهي في تمام الصحة والعافية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,170
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,312
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,149
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,495

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة