7 أنواع من الفاكهة تساعد على حرق الدهون و"إزالة الكرش"

تحتوي على كمية كبيرة من الألياف وتساعد على الشعور بالامتلاء

حدّدت الجمعية الألمانية للتغذية أنواعاً من الفاكهة تحتوى على عناصر غذائية مهمة، وتساعد على إزالة دهون البطن "الكرش"، التي تؤثر بشكل سلبي في الجسم وتزيد من خطورة الإصابة بالسكري وأمراض القلب والتمثيل الغذائي.

ووفق ما نقلته "الألمانية"، أكّدت الجمعية أن هناك 7 أنواع من الفاكهة بإمكانها القيام بهذه المهمة الشاقة:

الأفوكادو

أوضح خبراء التغذية الألمان أن الأفوكادو هو أفضل مصدر للمواد الغذائية، التي تساعد على إزالة دهون البطن، لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف، ومن الخصائص التي يتمتع بها الأفوكادو أيضاً أنه يحتوى على عناصر تساعد على منع الالتهابات وخفض الكوليسترول وتعزّز بشكل عام من صحة الجسم.

التوت

يعد التوت من المصادر الغنية بالمواد الغذائية والألياف، ويساعد على الشعور بالامتلاء وهو ما يمنع تناول مزيد من الطعام.

الرمان

يحتوي الرمان على كثير من المواد المضادة للأكسدة، التي تعزز من عملية التمثيل الغذائي وتساعد على حرق الدهون.

التفاح والكمثرى

يحتوى التفاح والكمثرى على البكتين، وهو عبارة عن ألياف قابلة للذوبان في الماء، والتي تساعد على توقف تكوين الدهون وتخزينها في الجسم.

البرتقال

يمتاز فيتامين C الموجود في البرتقال بتأثيره غير المباشر على الوزن، وهو المسؤول عن إنتاج جزيئات تعزّز من عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي يتم حرق مزيد من الدهون في أثناء ممارسة التمارين الرياضة، إذا سبقها تناول كمية كبيرة من فيتامين C.

الجريب فروت

يعد الجريب فروت مصدراً رئيساً من مصادر فيتامين C، حيث إنه غني بالمياه ويحتوي أيضاً على مضادات الأكسدة، التي تساعد على توازن مستويات الأنسولين في الدم.