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خادم الحرمين يُجري اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس العراقي

بحثا مستجدات الأحداث في المنطقة

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس الدكتور برهم صالح، رئيس جمهورية العراق.

وقد بحث خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال مع فخامته مستجدات الأحداث في المنطقة، مؤكدًا - حفظه الله - حرص السعودية على أمن واستقرار العراق الشقيق، وأهمية التهدئة، ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ الإجراءات كافة لخفض التوتر فيها.

من جهته، أعرب الرئيس العراقي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولاهتمام السعودية بأمن العراق واستقراره.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الرئيس العراقي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يُجري اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس العراقي
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس الدكتور برهم صالح، رئيس جمهورية العراق.

وقد بحث خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال مع فخامته مستجدات الأحداث في المنطقة، مؤكدًا - حفظه الله - حرص السعودية على أمن واستقرار العراق الشقيق، وأهمية التهدئة، ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ الإجراءات كافة لخفض التوتر فيها.

من جهته، أعرب الرئيس العراقي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولاهتمام السعودية بأمن العراق واستقراره.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
10:55 PM
اخر تعديل
06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
06:37 AM

خادم الحرمين يُجري اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس العراقي

بحثا مستجدات الأحداث في المنطقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
7,621

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس الدكتور برهم صالح، رئيس جمهورية العراق.

وقد بحث خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال مع فخامته مستجدات الأحداث في المنطقة، مؤكدًا - حفظه الله - حرص السعودية على أمن واستقرار العراق الشقيق، وأهمية التهدئة، ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ الإجراءات كافة لخفض التوتر فيها.

من جهته، أعرب الرئيس العراقي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولاهتمام السعودية بأمن العراق واستقراره.

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