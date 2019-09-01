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"البسامي" يوجه قيادات "مدني الباحة" باستقبال الطلاب بالهدايا والورود

كتيبات ونشرات توعوية كنوع من المشاركة المجتمعية لغرس مفاهيم السلامة

وجّه مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العميد زهير بن سعد البسامي، باستقبال طلاب المدارس بباقات الورود، وتوزيع الهدايا التذكارية وكذلك الكتيبات والنشرات التوعوية؛ من خلال تواجد مجموعة من ضباط وأفراد الدفاع المدني بالمنطقة، وكافة محافظاتها في الشوراع الرئيسية والتقاطعات الهامة، وزيارتهم للمدارس بالأحياء الداخلية.
وصرّح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بأن هذه التوجيهات تأتي كنوع من المشاركة المجتمعية؛ بهدف غرس مفاهيم السلامة في نفوس أجيال المستقبل، وكذلك رفع مستوى الوعي العام لدى منسوبي التعليم من هيئة التدريس وطلاب وإداريين، وتوعويتهم بأهمية الأخذ بأساليب وسائل السلامة والوقاية من الأخطار، والتي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة العامة في المنشآت التعليمية المختلفة بجميع مراحلها.
وتمنى لجميع منسوبي الوسط التعليمي السلامة الدائمة والتوفيق والنجاح.

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"البسامي" يوجه قيادات "مدني الباحة" باستقبال الطلاب بالهدايا والورود
سبق

وجّه مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العميد زهير بن سعد البسامي، باستقبال طلاب المدارس بباقات الورود، وتوزيع الهدايا التذكارية وكذلك الكتيبات والنشرات التوعوية؛ من خلال تواجد مجموعة من ضباط وأفراد الدفاع المدني بالمنطقة، وكافة محافظاتها في الشوراع الرئيسية والتقاطعات الهامة، وزيارتهم للمدارس بالأحياء الداخلية.
وصرّح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بأن هذه التوجيهات تأتي كنوع من المشاركة المجتمعية؛ بهدف غرس مفاهيم السلامة في نفوس أجيال المستقبل، وكذلك رفع مستوى الوعي العام لدى منسوبي التعليم من هيئة التدريس وطلاب وإداريين، وتوعويتهم بأهمية الأخذ بأساليب وسائل السلامة والوقاية من الأخطار، والتي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة العامة في المنشآت التعليمية المختلفة بجميع مراحلها.
وتمنى لجميع منسوبي الوسط التعليمي السلامة الدائمة والتوفيق والنجاح.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
12:05 PM

"البسامي" يوجه قيادات "مدني الباحة" باستقبال الطلاب بالهدايا والورود

كتيبات ونشرات توعوية كنوع من المشاركة المجتمعية لغرس مفاهيم السلامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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وجّه مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العميد زهير بن سعد البسامي، باستقبال طلاب المدارس بباقات الورود، وتوزيع الهدايا التذكارية وكذلك الكتيبات والنشرات التوعوية؛ من خلال تواجد مجموعة من ضباط وأفراد الدفاع المدني بالمنطقة، وكافة محافظاتها في الشوراع الرئيسية والتقاطعات الهامة، وزيارتهم للمدارس بالأحياء الداخلية.
وصرّح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بأن هذه التوجيهات تأتي كنوع من المشاركة المجتمعية؛ بهدف غرس مفاهيم السلامة في نفوس أجيال المستقبل، وكذلك رفع مستوى الوعي العام لدى منسوبي التعليم من هيئة التدريس وطلاب وإداريين، وتوعويتهم بأهمية الأخذ بأساليب وسائل السلامة والوقاية من الأخطار، والتي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة العامة في المنشآت التعليمية المختلفة بجميع مراحلها.
وتمنى لجميع منسوبي الوسط التعليمي السلامة الدائمة والتوفيق والنجاح.

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