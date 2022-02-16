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"أرامكو السعودية": مراجعة أسعار البنزين شهريًّا.. إعلان السعر في اليوم الـ10 ميلاديًّا والتطبيق في اليوم الـ11

"أرامكو السعودية": مراجعة أسعار البنزين شهريًّا.. إعلان السعر في اليوم الـ10 ميلاديًّا والتطبيق في اليوم الـ11

أعلنت "أرامكو السعودية" أن المراجعة الدورية لأسعار البنزين سوف تكون بشكل شهري بدلاً من نظام الربع سنوي ابتداء من شهر فبراير 2020م، وسيكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والتطبيق في صباح الحادي عشر.

وأفادت "أرامكو السعودية" بأن ذلك يأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة. مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.

كما أن أسعار شهر فبراير الحالي هي على النحو الآتي:

بنزين 91: 1.55 ريال لكل لتر.

بنزين 95: 2.11 ريال لكل لتر.

الجدير بالذكر أن المراجعة الدورية الشهرية عملت بها دول خليجية عدة، مثل الإمارات وعُمان، وتعمل دول عدة على مراجعة البنزين بشكل يومي، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا. وكذلك بشكل أسبوعي، مثل كوريا الجنوبية وماليزيا.

أرامكو أسعار البنزين أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرامكو السعودية": مراجعة أسعار البنزين شهريًّا.. إعلان السعر في اليوم الـ10 ميلاديًّا والتطبيق في اليوم الـ11
سبق

أعلنت "أرامكو السعودية" أن المراجعة الدورية لأسعار البنزين سوف تكون بشكل شهري بدلاً من نظام الربع سنوي ابتداء من شهر فبراير 2020م، وسيكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والتطبيق في صباح الحادي عشر.

وأفادت "أرامكو السعودية" بأن ذلك يأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة. مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.

كما أن أسعار شهر فبراير الحالي هي على النحو الآتي:

بنزين 91: 1.55 ريال لكل لتر.

بنزين 95: 2.11 ريال لكل لتر.

الجدير بالذكر أن المراجعة الدورية الشهرية عملت بها دول خليجية عدة، مثل الإمارات وعُمان، وتعمل دول عدة على مراجعة البنزين بشكل يومي، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا. وكذلك بشكل أسبوعي، مثل كوريا الجنوبية وماليزيا.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
11:09 PM
اخر تعديل
16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
12:34 AM

"أرامكو السعودية": مراجعة أسعار البنزين شهريًّا.. إعلان السعر في اليوم الـ10 ميلاديًّا والتطبيق في اليوم الـ11

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
47
39,148

أعلنت "أرامكو السعودية" أن المراجعة الدورية لأسعار البنزين سوف تكون بشكل شهري بدلاً من نظام الربع سنوي ابتداء من شهر فبراير 2020م، وسيكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والتطبيق في صباح الحادي عشر.

وأفادت "أرامكو السعودية" بأن ذلك يأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة. مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.

كما أن أسعار شهر فبراير الحالي هي على النحو الآتي:

بنزين 91: 1.55 ريال لكل لتر.

بنزين 95: 2.11 ريال لكل لتر.

الجدير بالذكر أن المراجعة الدورية الشهرية عملت بها دول خليجية عدة، مثل الإمارات وعُمان، وتعمل دول عدة على مراجعة البنزين بشكل يومي، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا. وكذلك بشكل أسبوعي، مثل كوريا الجنوبية وماليزيا.

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