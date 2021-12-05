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"السعدون" تطرح مزاد شريان الرياض على أراضٍ تجارية بمواقع مميزة

تنطلق الجمعة 17 ديسمبر في فندق شيراتون الرياض.. وفق مجموعة ضوابط

تطرح شركة السعدون العقارية أراضي تجارية للبيع بمواقع مميزة، وذلك عبر مزاد شريان الرياض، الذي يقام مساء الجمعة 17 / 12 / 2021 م في فندق شيراتون الرياض.

وتميَّزت شركة السعدون العقارية بطرحها عقارات متنوعة بمزاداتها العلنية التي تقيمها بمدينة الرياض، وتحرص على أن ما يُقدم في هذه المزادات يكون وفق الآليات المعمول بها والضوابط والأنظمة.

ويضم مزاد "السعدون" المقبل: مجموعة من الأراضي التجارية المتميزة بمواقعها على الطرق التي تُعد من أحد شرايين مدينة الرياض، مثل شارع العليا العام الذي يمتد من وسط مدينة الرياض شمالاً بطول 40 كم، وطريق الملك عبدالله الذي يصل من شرق مدينة الرياض إلى غربها بطول 25كم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعدون" تطرح مزاد شريان الرياض على أراضٍ تجارية بمواقع مميزة
سبق

تطرح شركة السعدون العقارية أراضي تجارية للبيع بمواقع مميزة، وذلك عبر مزاد شريان الرياض، الذي يقام مساء الجمعة 17 / 12 / 2021 م في فندق شيراتون الرياض.

وتميَّزت شركة السعدون العقارية بطرحها عقارات متنوعة بمزاداتها العلنية التي تقيمها بمدينة الرياض، وتحرص على أن ما يُقدم في هذه المزادات يكون وفق الآليات المعمول بها والضوابط والأنظمة.

ويضم مزاد "السعدون" المقبل: مجموعة من الأراضي التجارية المتميزة بمواقعها على الطرق التي تُعد من أحد شرايين مدينة الرياض، مثل شارع العليا العام الذي يمتد من وسط مدينة الرياض شمالاً بطول 40 كم، وطريق الملك عبدالله الذي يصل من شرق مدينة الرياض إلى غربها بطول 25كم.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
09:00 AM
اخر تعديل
05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
10:02 AM

"السعدون" تطرح مزاد شريان الرياض على أراضٍ تجارية بمواقع مميزة

تنطلق الجمعة 17 ديسمبر في فندق شيراتون الرياض.. وفق مجموعة ضوابط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تطرح شركة السعدون العقارية أراضي تجارية للبيع بمواقع مميزة، وذلك عبر مزاد شريان الرياض، الذي يقام مساء الجمعة 17 / 12 / 2021 م في فندق شيراتون الرياض.

وتميَّزت شركة السعدون العقارية بطرحها عقارات متنوعة بمزاداتها العلنية التي تقيمها بمدينة الرياض، وتحرص على أن ما يُقدم في هذه المزادات يكون وفق الآليات المعمول بها والضوابط والأنظمة.

ويضم مزاد "السعدون" المقبل: مجموعة من الأراضي التجارية المتميزة بمواقعها على الطرق التي تُعد من أحد شرايين مدينة الرياض، مثل شارع العليا العام الذي يمتد من وسط مدينة الرياض شمالاً بطول 40 كم، وطريق الملك عبدالله الذي يصل من شرق مدينة الرياض إلى غربها بطول 25كم.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,150
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,527
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,303
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,342

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