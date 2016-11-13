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في أسبوعين.. "عمل الرياض" يضبط 509 مخالفات

أنذر 557 منشأة تجارية وأوقف 7 وافدين مخالفين

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات المعنيّة؛ جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها أسفرت عن ضبط 509 مخالفات، وإنذار 557 منشأة، خلال أسبوعين.

وشملت الحملات: "الرياض، ومحافظات: الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير".

ونفّذ مفتّشو عمل الرياض، بالمشاركة مع الجهات الشريكة، متمثلة بشرطة وقسم البحث والتحري والدوريات الأمنية بمحافظة المزاحمية؛ حملة استهدفت المنشآت التجارية بالمحافظة، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات والقبض على سبعة وافدين من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.

وأكّد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور يوسف السيالي؛ استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته، موضحًا أن هذه الحملات شملت 5087 زيارة تفتيشية.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في أسبوعين.. "عمل الرياض" يضبط 509 مخالفات
سبق

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات المعنيّة؛ جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها أسفرت عن ضبط 509 مخالفات، وإنذار 557 منشأة، خلال أسبوعين.

وشملت الحملات: "الرياض، ومحافظات: الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير".

ونفّذ مفتّشو عمل الرياض، بالمشاركة مع الجهات الشريكة، متمثلة بشرطة وقسم البحث والتحري والدوريات الأمنية بمحافظة المزاحمية؛ حملة استهدفت المنشآت التجارية بالمحافظة، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات والقبض على سبعة وافدين من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.

وأكّد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور يوسف السيالي؛ استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته، موضحًا أن هذه الحملات شملت 5087 زيارة تفتيشية.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
04:57 PM

في أسبوعين.. "عمل الرياض" يضبط 509 مخالفات

أنذر 557 منشأة تجارية وأوقف 7 وافدين مخالفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات المعنيّة؛ جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها أسفرت عن ضبط 509 مخالفات، وإنذار 557 منشأة، خلال أسبوعين.

وشملت الحملات: "الرياض، ومحافظات: الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير".

ونفّذ مفتّشو عمل الرياض، بالمشاركة مع الجهات الشريكة، متمثلة بشرطة وقسم البحث والتحري والدوريات الأمنية بمحافظة المزاحمية؛ حملة استهدفت المنشآت التجارية بالمحافظة، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات والقبض على سبعة وافدين من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.

وأكّد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور يوسف السيالي؛ استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته، موضحًا أن هذه الحملات شملت 5087 زيارة تفتيشية.

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