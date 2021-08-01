النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1084 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1285 خلال الـ24 ساعة الماضية

لبنان ..5 قتلى أثناء تشييع عنصر في "حزب الله"

إطلاق نار كثيف في منطقة خلدة جنوب بيروت

قُتل 5 أشخاص اليوم (الأحد) في منطقة خلدة جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت، بعد إطلاق النار على موكب تشييع عنصر في ميليشيا حزب الله، يدعى علي الشبلي قُتل مساء أمس على يد مسلح تتهمه عائلته بقتل أحد أفرادها.

وذكر مغردون على "توتير" أن بين القتلى علي بركات المسؤول العسكري في "حزب الله" في منطقة عرمون.

وأظهرت مقاطع فيديو على موقع "تويتر" إطلاق كثيف للنار في منطقة خلدة الساحلية في لبنان، خلال تشييع عنصر ميليشيا حزب الله.

وتداولت حسابات على "تويتر" صورة لمسلح فارق الحياة إثر تلقيه رصاصة في مؤخرة رأسه.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
لبنان ..5 قتلى أثناء تشييع عنصر في "حزب الله"
سبق

قُتل 5 أشخاص اليوم (الأحد) في منطقة خلدة جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت، بعد إطلاق النار على موكب تشييع عنصر في ميليشيا حزب الله، يدعى علي الشبلي قُتل مساء أمس على يد مسلح تتهمه عائلته بقتل أحد أفرادها.

وذكر مغردون على "توتير" أن بين القتلى علي بركات المسؤول العسكري في "حزب الله" في منطقة عرمون.

وأظهرت مقاطع فيديو على موقع "تويتر" إطلاق كثيف للنار في منطقة خلدة الساحلية في لبنان، خلال تشييع عنصر ميليشيا حزب الله.

وتداولت حسابات على "تويتر" صورة لمسلح فارق الحياة إثر تلقيه رصاصة في مؤخرة رأسه.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
07:13 PM

لبنان ..5 قتلى أثناء تشييع عنصر في "حزب الله"

إطلاق نار كثيف في منطقة خلدة جنوب بيروت

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,999

قُتل 5 أشخاص اليوم (الأحد) في منطقة خلدة جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت، بعد إطلاق النار على موكب تشييع عنصر في ميليشيا حزب الله، يدعى علي الشبلي قُتل مساء أمس على يد مسلح تتهمه عائلته بقتل أحد أفرادها.

وذكر مغردون على "توتير" أن بين القتلى علي بركات المسؤول العسكري في "حزب الله" في منطقة عرمون.

وأظهرت مقاطع فيديو على موقع "تويتر" إطلاق كثيف للنار في منطقة خلدة الساحلية في لبنان، خلال تشييع عنصر ميليشيا حزب الله.

وتداولت حسابات على "تويتر" صورة لمسلح فارق الحياة إثر تلقيه رصاصة في مؤخرة رأسه.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,319
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,223
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,540
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,086

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة