قبل 3 أيام من موعدها .. إسرائيل تلغي مسيرة المستوطنين في القدس الشرقية

الشرطة أعلنت عدم الموافقة عليها

ألغى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، مسيرة كان يخطط لتنظيمها مستوطنون في القدس الشرقية المحتلة مرورًا بالأحياء العربية والإسلامية بالمدينة، تحت مسمى "مسيرة الأعلام".

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أن منظمي المسيرة أعلنوا أن الشرطة أخطرتهم بأنه ليس هناك تصريح لتنظيم المسيرة الخميس المقبل، وسيجري إلغاؤها.

من جهتها، أوضحت شرطة الاحتلال في بيان، أنه في أعقاب المنشورات المختلفة المتعلقة بمسيرة الأعلام في القدس - وبعد تقييم الوضع الليلة الماضية، والاجتماع الذي عقد صباح اليوم بين ممثلي شرطة إسرائيل والمنظمين، تقرر أن ترفع الشرطة توصياتها إلى المستوى السياسي.

وأضافت أنه في إطار المسار الحالي والتاريخ الذي أعلن، لن يتم الموافقة على الحدث، وإذا قرر المنظمون تغيير المخطط أو التاريخ، فسيبحث الموضوع كالمعتاد.

ويأتي قرار الإلغاء بعد 48 ساعة من تحذير علني نادر، أطلقه رئيس جهاز الأمن الداخلي "شين بيت"، السبت الماضي، من أن الخطاب المتطرف الآخذ في الانتشار على الإنترنت قد يقود إلى العنف، محذراً من احتمال تفجر عنف سياسي.

وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الأمريكية واشنطن منذ أيام، من إثارة أي أعمال في مدينة القدس المحتلة يمكن أن تستفز الفلسطينيين.