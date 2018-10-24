تشكُّل موجات غبارية شمال الرياض تشق طريقها نحو الشرق.. هنا تأثيراتها

تسبّب تدنياً للرؤية الأفقية وتؤثر في حركة المركبات ومرضى الجهاز التنفسي

رصدت آخر صور الأقمار الاصطناعية تشكُّل موجات من الغبار حالياً إلى الشمال من مدينة الرياض، تحديداً نواحي المجمعة وشقراء والدوادمي، وتتحرّك نحو الشرق.

وتعمل هذه الموجات الغبارية وفق ما نقله طقس العرب، على تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بشكل محلي في المناطق المذكورة؛ ما قد يؤثر سلباً في حركة المركبات، إضافة إلى التأثيرات المحتملة على مرضى الجهاز التنفسي والعيون.