النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تشكُّل موجات غبارية شمال الرياض تشق طريقها نحو الشرق.. هنا تأثيراتها

تسبّب تدنياً للرؤية الأفقية وتؤثر في حركة المركبات ومرضى الجهاز التنفسي

رصدت آخر صور الأقمار الاصطناعية تشكُّل موجات من الغبار حالياً إلى الشمال من مدينة الرياض، تحديداً نواحي المجمعة وشقراء والدوادمي، وتتحرّك نحو الشرق.

وتعمل هذه الموجات الغبارية وفق ما نقله طقس العرب، على تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بشكل محلي في المناطق المذكورة؛ ما قد يؤثر سلباً في حركة المركبات، إضافة إلى التأثيرات المحتملة على مرضى الجهاز التنفسي والعيون.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تشكُّل موجات غبارية شمال الرياض تشق طريقها نحو الشرق.. هنا تأثيراتها
سبق

رصدت آخر صور الأقمار الاصطناعية تشكُّل موجات من الغبار حالياً إلى الشمال من مدينة الرياض، تحديداً نواحي المجمعة وشقراء والدوادمي، وتتحرّك نحو الشرق.

وتعمل هذه الموجات الغبارية وفق ما نقله طقس العرب، على تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بشكل محلي في المناطق المذكورة؛ ما قد يؤثر سلباً في حركة المركبات، إضافة إلى التأثيرات المحتملة على مرضى الجهاز التنفسي والعيون.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
01:41 PM

تشكُّل موجات غبارية شمال الرياض تشق طريقها نحو الشرق.. هنا تأثيراتها

تسبّب تدنياً للرؤية الأفقية وتؤثر في حركة المركبات ومرضى الجهاز التنفسي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,967

رصدت آخر صور الأقمار الاصطناعية تشكُّل موجات من الغبار حالياً إلى الشمال من مدينة الرياض، تحديداً نواحي المجمعة وشقراء والدوادمي، وتتحرّك نحو الشرق.

وتعمل هذه الموجات الغبارية وفق ما نقله طقس العرب، على تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بشكل محلي في المناطق المذكورة؛ ما قد يؤثر سلباً في حركة المركبات، إضافة إلى التأثيرات المحتملة على مرضى الجهاز التنفسي والعيون.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,517
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,726
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,000
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,096

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة