تنبيه لحالة أمطار رعدية على الباحة
مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- يتضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.
تنبيه لحالة أمطار رعدية على الباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-03
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- يتضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
12:02 PM
تنبيه لحالة أمطار رعدية على الباحة
مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- يتضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.