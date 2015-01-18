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مختص: كورونا مستمر لسنوات.. ومع التطعيم الجماعي سيبدأ في الضعف والاختفاء

قال: مع وجود رافضين لأخذ اللقاحات تطول فترة الإصابة وتزيد قوة الأعراض

قال أستاذ التخدير والعناية المركزة الدكتور ناصر توفيق: لا أحد يعلم عن مدة انتهاء الفيروس، مشيرًا في رده على حديث رئيس شركة "فايزر" إلى أن فيروس ‫كورونا مستمر معنا لسنوات طويلة؛ حيث يرى المختصون أن الفيروسات لا تزيد فترة بقائها على 3 أو 4 سنوات.

وتفصيلًا: أوضح "توفيق" في حديثه لقناة الإخبارية أن التوقعات بانتهاء جائحة فيروس كورونا حسب علماء الفيروسات، تشير إلى أنها لا تزيد على أربع سنوات كحد أقصى، ونحن الآن في السنة الثالثة من هذه الجائحة، ومتوقع أن يبدأ الفيروس في الضعف والاختفاء بسبب تحوراته حتى يبدأ الجسم بالتعود عليه.

ولفت إلى أنه مع وجود رافضين لأخذ اللقاحات تطول معهم فترة المرض عند الإصابة وأعراض جانبية قوية؛ فلذلك يصعب تحديد وقت معين لاختفاء الفيروس، لكن مع التطعيم الجماعي ربما تقل فترة بقاء الفيروس عن 3 سنوات بإذن الله.

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مختص: كورونا مستمر لسنوات.. ومع التطعيم الجماعي سيبدأ في الضعف والاختفاء
سبق

قال أستاذ التخدير والعناية المركزة الدكتور ناصر توفيق: لا أحد يعلم عن مدة انتهاء الفيروس، مشيرًا في رده على حديث رئيس شركة "فايزر" إلى أن فيروس ‫كورونا مستمر معنا لسنوات طويلة؛ حيث يرى المختصون أن الفيروسات لا تزيد فترة بقائها على 3 أو 4 سنوات.

وتفصيلًا: أوضح "توفيق" في حديثه لقناة الإخبارية أن التوقعات بانتهاء جائحة فيروس كورونا حسب علماء الفيروسات، تشير إلى أنها لا تزيد على أربع سنوات كحد أقصى، ونحن الآن في السنة الثالثة من هذه الجائحة، ومتوقع أن يبدأ الفيروس في الضعف والاختفاء بسبب تحوراته حتى يبدأ الجسم بالتعود عليه.

ولفت إلى أنه مع وجود رافضين لأخذ اللقاحات تطول معهم فترة المرض عند الإصابة وأعراض جانبية قوية؛ فلذلك يصعب تحديد وقت معين لاختفاء الفيروس، لكن مع التطعيم الجماعي ربما تقل فترة بقاء الفيروس عن 3 سنوات بإذن الله.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
09:10 PM

مختص: كورونا مستمر لسنوات.. ومع التطعيم الجماعي سيبدأ في الضعف والاختفاء

قال: مع وجود رافضين لأخذ اللقاحات تطول فترة الإصابة وتزيد قوة الأعراض

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عبدالحكيم شار - الرياض
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قال أستاذ التخدير والعناية المركزة الدكتور ناصر توفيق: لا أحد يعلم عن مدة انتهاء الفيروس، مشيرًا في رده على حديث رئيس شركة "فايزر" إلى أن فيروس ‫كورونا مستمر معنا لسنوات طويلة؛ حيث يرى المختصون أن الفيروسات لا تزيد فترة بقائها على 3 أو 4 سنوات.

وتفصيلًا: أوضح "توفيق" في حديثه لقناة الإخبارية أن التوقعات بانتهاء جائحة فيروس كورونا حسب علماء الفيروسات، تشير إلى أنها لا تزيد على أربع سنوات كحد أقصى، ونحن الآن في السنة الثالثة من هذه الجائحة، ومتوقع أن يبدأ الفيروس في الضعف والاختفاء بسبب تحوراته حتى يبدأ الجسم بالتعود عليه.

ولفت إلى أنه مع وجود رافضين لأخذ اللقاحات تطول معهم فترة المرض عند الإصابة وأعراض جانبية قوية؛ فلذلك يصعب تحديد وقت معين لاختفاء الفيروس، لكن مع التطعيم الجماعي ربما تقل فترة بقاء الفيروس عن 3 سنوات بإذن الله.

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